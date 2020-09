Κοινωνία

“Ιανός”: θρίλερ με τη φαρμακοποιό που αγνοείται στο Μουζάκι

Η οδηγός του αυτοκινήτου, αγνοώντας τις απαγορεύσεις, επιχείρησε να διασχίσει τον Πάμισο ποταμό στο Μουζάκι...

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για τον εντοπισμό μιας 43χρονης οδηγού, το όχημα της οποίας παρασύρθηκε στον Πάμισο ποταμό, στο Μουζάκι Καρδίτσας, ο οποίος "φούσκωσε" κατά το πέρασμα της φονικής κακοκαιρίας "Ιανός" από την περιοχή.

Η οδηγός του αυτοκινήτου, η οποία είναι φαρμακοποιός της περιοχής, το βράδυ της Παρασκευής, αγνοώντας τις απαγορεύσεις, επιχείρησε να διασχίσει τον Πάμισο ποταμό στο Μουζάκι, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί κι έκτοτε να αγνοείται η τύχη της.

Άγνωστο παραμένει το εάν και πόσοι άλλοι βρίσκονταν μαζί της στο ίδιο όχημα, το οποίο εντοπίστηκε χθες από διασώστες της Πυροσβεστικής. Οι έρευνες συνεχίζονται στην περιοχή από νωρίς το πρωί.