Επιδοτούμενοι άνεργοι: ξεκινά η ηλεκτρονική δήλωση παρουσίας

Πότε ξεκινά η νέα υπηρεσία. Ποιους αφορά. Βήμα, βήμα η διαδικασία.

Ξεκιν από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 9:00 το πρωί, η λειτουργία νέας υπηρεσίας ηλεκτρονικής δήλωσης παρουσίας για τους επιδοτούμενους ανέργους, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού και την αποφυγή του συγχρωτισμού, καθώς και για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όλοι οι επιδοτούμενοι άνεργοι θα υποβάλουν τη δήλωση της παρουσίας τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα από τη νέα υπηρεσία από τη Δευτέρα και για όσο διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα, εξαιτίας της πανδημίας, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr, με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/delose-parousias-epidoma-anergias. Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr > Εργασία και ασφάλιση > Δήλωση παρουσίας (επίδομα ανεργίας).

Οι άνεργοι που λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας, επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας και βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, υποχρεούνται να δηλώνουν την παρουσία τους σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση ότι το διάστημα που προηγήθηκε πληρούσαν τις προϋποθέσεις επιδότησης. Με απόφαση της διοίκησης του ΟΕΑΔ, από τις 11 Μαρτίου 2020, οι άνεργοι υποχρεωτικά δήλωναν την παρουσία τους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) προς το αντίστοιχο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

Με την ενεργοποίηση της νέας αυτής υπηρεσίας, η δήλωση της παρουσίας και η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εξασφαλίζοντας την ομαλή καταβολή των επιδομάτων, χωρίς άλλη ενέργεια.

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική δήλωση παρουσίας δεν είναι δυνατή εκτός των προκαθορισμένων χρονικών διαστημάτων. Το πρώτο χρονικό διάστημα υποχρεωτικής παρουσίας καταγράφεται στην αίτηση, ενώ τα επόμενα αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης στην επιδότηση.