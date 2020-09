Κοινωνία

Πτώση δέντρου σε γραμμές του ΗΣΑΠ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των δρομολογίων του ηλεκτρικού...

(φωτό αρχείου)

Προβλήματα στα δρομολόγια του Ηλεκτρικού έχει προκαλέσει η πτώση ενός δέντρου μεταξύ των των σταθμών του Μοσχάτου και του Φαλήρου.

Η κυκλοφορία των συρμών της γραμμής 1 γίνεται στα τμήματα Πειραιάς - Φάληρο και Ταύρος - Κηφισιά.

Σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ ΑΕ έχει κληθεί η Πυροσβεστική για την κοπή και απομάκρυνση του δένδρου.