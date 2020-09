Κοινωνία

Ταξίδευε με 34 κιλά χασίς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφη να οδηγεί με δεκαέξι σακούλες ναρκωτικά.

Συνελήφθη από αστυνομικούς ένας αλλοδαπός, ο οποίος μετέφερε με Ι.Χ. αυτοκίνητο 33 κιλά και 900 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης στην Εγνατία Οδό Ξάνθης - Κομοτηνής. Ειδικότερα, σε έλεγχο των αρχών εντοπίστηκαν στον χώρο των αποσκευών του οχήματος, δεκαέξι νάιλον συσκευασίες με τα ναρκωτικά.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν την παραπάνω ποσότητα της ακατέργαστης κάνναβης, οκτώ σάκους μεταφοράς, ένα κινητό τηλέφωνο, χρηματικό ποσό και το όχημα που χρησιμοποίησε ο δράστης. Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης.