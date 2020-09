Πολιτισμός

“Ιανός”: φθορές σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Αναλυτικά οι ζημιές από τον «Ιανό» σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, σύμφωνα με το ΥΠΠΟΑ.

Περιορισμένης έκτασης ζημιές, σύμφωνα με μία πρώτη εκτίμηση των αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων,στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία, φαίνεται ότι προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις περιοχές που σάρωσε ο «Ιανός».

Συγκεκριμένα, όπως ενημερώνει με σχετική ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, «λόγω της θεομηνίας που έπληξε την πόλη της Καρδίτσας, γέμισε με νερό το υπόγειο του Αρχαιολογικού Μουσείου, σε ύψος περισσότερο από δύο μέτρα καθώς και το κτήριο των γραφείων της αρμόδιας Εφορείας. Ήδη από χθες το απόγευμα ξεκίνησε η άντληση των υδάτων από το Μουσείο».

«Στην Κεφαλλονιά», συνεχίζει η ίδια ανακοίνωση, «υπήρξε πτώση 73 λιθοπλίνθων σε τρία σημεία του βορείου στηθαίου της γέφυρας de Bosset, συνολικού μήκους 30.70μ. Δεδομένου ότι οι λιθόπλινθοι "κλειδώνουν" μεταξύ τους, η αποκατάσταση θα γίνει με γρήγορους ρυθμούς. Όμως, καθώς η γέφυρα βρίσκεται μέσα στη θάλασσα και έχει χαμηλό ύψος, οι εργασίες θα υλοποιηθούν μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες».

«Στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου κατέπεσαν όλα σχεδόν τα πεύκα, χωρίς όμως να προκαλέσουν περαιτέρω προβλήματα στην τοιχοδομία. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης έχει δρομολογήσει τη μελέτη ανάδειξης του μνημείου. Αποκόλληση μικρού τμήματος της στέγης παρουσιάστηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ιθάκης, το οποίο αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο της συνολικής επισκευής της στέγης, που αποτελεί τμήμα του έργου ήδη εκτελείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων», προσθέτει η ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, που καταλήγει ότι, «δεδομένης της σφοδρής κακοκαιρίας οι αυτοψίες ήταν εξαιρετικά δύσκολες συγχρόνως με την εξέλιξη των φαινομένων. Σε όλες τις πληγείσες περιοχές οι αυτοψίες από κλιμάκια των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού θα ολοκληρωθούν αυτή την εβδομάδα».

Φωτό: ekefalonia.gr