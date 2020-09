Κοινωνία

Άγριος ξυλοδαρμός ηλικιωμένου από ληστές (εικόνες)

Τον χτυπούσαν με ξύλα, μέχρι να τους πει που είχε κρυμμένα χρήματα. Σοβαρά τραυματισμένος διακομίστηκε ο άτυχος άνδρας στο νοσοκομείο.

Οι ληστές δεν έδειξαν έλεος σε έναν ηλικιωμένο, όταν εισέβαλαν στο σπίτι του, γύρω στις 11 το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή μεταξύ Ροϊτίκων και Μιντιλογλίου Αχαΐας.

Οι δύο κακοποιοί μπήκαν στο σπίτι του ηλικιωμένου και αφού τον χτύπησαν, απέσπασαν μικρό χρηματικό ποσό που είχε ο παθών για τις ανάγκες του.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο flamis.gr ο γιος του, ακινητοποίησαν τον πατέρα του σε μία καρέκλα και τον χτυπούσαν με ξύλα στο κεφάλι και τα χέρια, μέχρι να τους πει που έχει κρυμμένα χρήματα.

Ο άτυχος ηλικιωμένος έμεινε χτυπημένος στο σπίτι του για σχεδόν 12 ώρες, αφού εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής από την οικιακή βοηθό.

Μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας” και στη συνέχεια στο Ρίο, όπου και νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική.