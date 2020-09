Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν τα δεδομένα απο τους ελέγχους. Σε ποιες περιοχές της χώρας μας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού.

Ακόμη 7 θάνατοι και 170 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ την Κυριακή.

Από τα 155 εγχώρια κρούσματα, τα 33 συνδέονται με γνωστές συρροές.

Αναλυτικότερα:

- 12 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας

- 3 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο

- 89 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων 12 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 3 κρούσματα αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας

- 11 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

• 1 κρούσμα στην Π.Ε Καλύμνου

• 2 κρούσματα στη Π.Ε. Κορινθίας

• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας, εκ των οποίων 1 αναφέρει πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας

• 4 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Πρέβεζας

• 22 κρούσματα στην Π.Ε. Σάμου, εκ των οποίων 21 συνδλεονται με συρροή στο ΚΥΤ Σάμου

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Τρικάλων

19 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση