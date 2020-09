Κοινωνία

Αιματηρό τροχαίο με τρία φορτηγά στην Αθηνών-Κορίνθου

Αιματηρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 8.30 στην Εθνική Οδό κοντά στο ύψος του Χαϊδαρίου.

Υπό αδιευκρίνηστε ακόμα συνθήκες συγκρούστηκαν τρία φορτηγά με αποτέλεσμα να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση δύο οδηγοί.

Για τον απεγκλωβισμό των οδηγών επιχείρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με τέσσερα οχήματα και 12 άντρες.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία από τη μία λωρίδα της Εθνικής Αθηνών-Κορίνθου, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες να απομακρυνθούν τα οχήματα και να αποσαφηνιστούν τα αίτια του τροχαίου.