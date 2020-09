Παράξενα

Σταμάτησε την απογείωση αεροσκάφους γιατί φοβόταν μην κολλήσει κορονοϊό

Επεισόδιο με αφορμή την λήψη μέτρων για τον κορονοϊό σε αεροσκάφος λίγο πριν την απογείωση πτήσης από την Θεσσαλονίκη.

Επεισόδιο με αφορμή την λήψη μέτρων για τον κορονοϊό σημειώθηκε σε αεροσκάφος το πρωί του Σαββάτου (19/9) λίγο πριν την απογείωση της πτήσης από Θεσσαλονίκη για Αθήνα.



Σύμφωνα με το thestival.gr, κατά την τροχοδρόμηση του αεροσκάφους ένας επιβάτης άρχισε να ωρύεται διαμαρτυρόμενος για τον μεγάλο αριθμό των επιβατών. Απευθυνόμενος προς τις αεροσυνοδούς έλεγε ότι η πρακτική της εταιρείας είναι ανεπίτρεπτη και ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος μετάδοσης της νόσου Covid-19.



«Ήταν σε κατάσταση παραφροσύνης και φώναζε να σταματήσει το αεροπλάνο γιατί είναι γεμάτο από κόσμο. Ανέφερε κάτι και για υποχρεωτικά φίλτρα covid. Αρκετοί από τους επιβάτες αντέδρασαν και του ζήτησαν να σταματήσει να δημιουργεί πρόβλημα. Το ίδιο έκαναν και οι αεροσυνοδοί», δήλωσε στο thestival επιβάτης της συγκεκριμένης πτήσης.



Ο επιβάτης συνέχισε να φωνάζει και έτσι η απογείωση ματαιώθηκε. Από το ηχείο ακούστηκε η φωνή του πιλότου που ενημέρωνε ότι το αεροσκάφος θα επιστρέψει στο αρχικό σημείο για να αποβιβαστεί ο κύριος που το επιθυμεί. Μετά την αποβίβασή του, ακολούθησε τυπικός έλεγχος στους χώρους του αεροσκάφους. Η απογείωση έγινε με καθυστέρηση μισής ώρας.