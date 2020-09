Life

“Ήλιος”: συνέχεια απόψε με διπλό επεισόδιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νέα, καθημερινή, δραματική σειρά του ΑΝΤ1, που έκανε πρεμιέρα την Κυριακή, επιστρέφει σήμερα με διπλό επεισόδιο! Τι θα δούμε σήμερα.

Η νέα, καθημερινή, δραματική σειρά του ΑΝΤ1 "Ήλιος" έρχεται στις οθόνες σας με διπλό επεισόδιο, απόψε στις 20.00! Τι θα δούμε την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 20:00 ΕΠΕΙΣΟΔΙA 2 & 3 Η Λήδα μόνη, στο κρατητήριο, χωρίς να μπορεί να δει το γιο της, αγωνίζεται να πείσει για την αθωότητά της, ενώ το νέο της άφιξής της και η είδηση της δολοφονίας για την οποία κατηγορείται, διαρρέουν στην πόλη. Ο αστυνόμος Δημήτρης Λαϊνάς προσπαθεί να καταλάβει τι κρύβει, ενώ αρχίζει να γοητεύεται από την ευθύτητα και την ευαισθησία της. Προσπαθώντας να εντοπίσει άλλους υπόπτους για το φόνο, ανακαλύπτει πως οι άνθρωποι που έχουν να κρύψουν κάτι είναι περισσότεροι απ’ όσους θα περίμενε. Αρχίζει να πιστεύει πως το μυστικό για το κίνητρο του φόνου του Πάνου βρίσκεται στο παρελθόν. Γιατί έφυγε η Λήδα τότε; Ποιος είναι ο πατέρας του Πέτρου που τόσο επίμονα αρνείται να αποκαλύψει η Λήδα; Οι αντιδράσεις από την άφιξη της Λήδας εντείνονται στην πόλη και φέρνουν κοντά της παλιούς φίλους και αιώνιους εχθρούς... Η Λήδα αφήνεται ελεύθερη, ενώ ο Φίλιππος προσπαθεί να κρατήσει σε ισορροπία τη ζωή του. Ο Πέτρος, χωρίς να το ξέρει, κρύβει ένα μυστικό που ανατρέπει τις ζωές των ηρώων, ενώ γνωρίζει διαρκώς νέα πρόσωπα που έπαιξαν κάποιο ρόλο στην ζωή της μητέρας του. Η Αλίκη, η γυναίκα του Φίλιππου, ανησυχεί με την ξαφνική εμφάνιση της Λήδας στη ζωή τους, ενώ η Λήδα συνεχίζει να βάλλεται από παντού. Ο Πέτρος έχει θυμώσει μαζί της, γιατί του έκρυψε την αλήθεια, η μητέρα της της ρίχνει όλη την ευθύνη για την πίκρα που κουβαλάει, ο Δημήτρης πιέζει για την αλήθεια και ο Φίλιππος την κατηγορεί ότι οι λανθασμένες αποφάσεις της καθόρισαν και τη δική του ζωή. «Ήλιος». Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 20:00 στον ΑΝΤ1 Συντελεστές: ΣΕΝΑΡΙΟ: Μαρία Γεωργιάδου

ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βίκυ Μανώλη

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη, Λίνος Χριστοδούλου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Διονύσης Λαμπίρης, Γιάννης Κουρπαδάκης

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ: Ελένη Πάττα

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: Νικόλ Παναγιώτου

ΜΟΝΤΑΖ: Γιώργος Κατσένης

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Pedio Productions Με τους: Γιώργο Καραμίχο, Ευγενία Δημητροπούλου, Αντίνοο Αλμπάνη, Ντόρα Μακρυγιάννη

Στον ρόλο του Δήμου: ο Μάριος Αθανασίου Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Νίκος Αρβανίτης, Δημήτρης Γεροδήμος, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Ακίνδυνος Γκίκας, Βασίλης Ευταξόπουλος, Νόνη Ιωαννίδου, Αγγελική Κιντώνη, Χρύσα Κοτταράκου, Κριστιάν Κουλμπίντα, Έλενα Μαρσίδου, Γεωργία Μαυρογεώργη, Γιώργος Μπένος, Στέλιος Ξανθουδάκης, Βαγγέλης Παπαδάκης, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Αστέρης Πελτέκης, Κωνσταντίνος Πεσλής, Μαριλένα Ράδου, Ηλέκτρα Τζωρτζάκη, Βασίλης Τριανταφύλλου, Δέσποινα Τσούτσα, Ορέστης Χαλκιάς, Δώρα Χρυσικού, Ειρήνη Ψυχράμη #Hlios