Κοινωνία

Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Νέοι δικαιούχοι και παράταση στις αιτήσεις voucher

Μέχρι πότε δίνεται παράταση στην υποβολή αιτήσεων και ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Παρατείνεται έως την προσεχή Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το πρόγραμμα χορήγησης voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς σε μητέρες που εργάζονται στο Δημόσιο. Το ΔΣ της ΕΕΤΑΑ, αποφάσισε, επίσης, τη διεύρυνση των δικαιούχων του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν και εργαζόμενες που είναι μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες, οι οποίες είχαν δικαίωμα υποβολής στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», περιόδου 2020 - 2021, με την προϋπόθεση ότι δεν έλαβαν voucher, και των οποίων το οικογενειακό εισόδημα είναι μικρότερο του ορίου που θέτει το πρόγραμμα.

Με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα, την ερχόμενη Παρασκευή θα ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα, η προθεσμία για τις ενστάσεις είναι από το Σάββατο 26 έως και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, ενώ τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.