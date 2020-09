Life

Γιώργος Καραμίχος: Έχω κόρη 22 ετών! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γιώργος Καραμίχος πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του ΑΝΤ1, "Ήλιος" σε μία σπάνια συνέντευξη στο "Πρωινό" και την Φαίη Σκορδά.