Κοινωνία

Νέες μηνύσεις για βιασμό εναντίον γυναικολόγου

Είχε προηγηθεί η έγκληση που κατέθεσε εναντίον του 55χρονη, για βιασμό και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Tρεις νέες μηνυτήριες αναφορές εναντίον του γυναικολόγου που υπηρετεί σε δημόσιο νοσοκομείο yπεβλήθησαν στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου.

Μετά τη δημοσιοποίηση της έγκλησης που κατέθεσε εναντίον του 55χρονη, για βιασμό και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, τρεις ακόμα γυναίκες ζητούν την ποινική του δίωξη, καταγγέλλοντας παρόμοια βιώματα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.



Σημειώνεται ότι αρκετές γυναίκες, ηλικίας από 19 έως 40 ετών, φέρονται να έχουν εκφράσει την επιθυμία να καταθέσουν ως μάρτυρες κατηγορίας στην υπόθεση του γυναικολόγου.