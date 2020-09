Τεχνολογία - Επιστήμη

Gov.gr: Ποιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προστέθηκαν, πόσες έρχονται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ενιαία ψηφιακή πύλη του δημοσίου, που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους με το κράτος από το σπίτι ή το γραφείο τους, χωρίς μετακινήσεις και γραφειοκρατία, έκλεισε έξι μήνες λειτουργίας.

Η ενιαία ψηφιακή πύλη του δημοσίου, το gov.gr, η ενεργοποίηση της οποίας επισπεύστηκε κατά δύο μήνες λόγω των έκτακτων συνθηκών, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους με το κράτος από το σπίτι ή το γραφείο τους, χωρίς μετακινήσεις και περιττή γραφειοκρατία.

Μέσα σε διάστημα έξι μηνών οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες αυξήθηκαν από 501 σε 614. Ανάμεσα σε αυτές που προστέθηκαν βρίσκονται πολλές που διευκολύνουν σημαντικά την καθημερινότητα όλων: βεβαίωση γνησίου υπογραφής, άυλη συνταγογράφηση, ληξιαρχικές πράξεις και δημοτολογικά πιστοποιητικά, συναλλαγές με ΚΕΠ και Εφορίες μέσω τηλεδιάσκεψης, προσωρινές άδειες οδήγησης και εγγραφές στα νηπιαγωγεία είναι οι κυριότερες εξ αυτών.

Οι υπηρεσίες αυτές καθημερινά εξυπηρετούν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, με εκατομμύρια έγγραφα να έχουν εκδοθεί και χρησιμοποιηθεί κατά την διεκπεραίωση συναλλαγών με το κράτος ή μεταξύ ιδιωτών. Σε συνδυασμό με την απλοποίηση των διαδικασιών για τα γεγονότα ζωής, πολίτες και επιχειρήσεις κερδίζουν χρόνο και χρήμα εξυπηρετούμενοι με ένα κλικ από το κινητό ή τον υπολογιστή τους.

Σύμφωνα με την εξαγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σύντομα το gov.gr θα διαθέτει περισσότερες από χίλιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Θα καλύπτονται με αυτό τον τρόπο οι περισσότερες συναλλαγές του πολίτη με το Δημόσιο σε ένα site, με ενιαίο σχεδιασμό και φιλοσοφία, με διαδικασίες απλές και φιλικές προς τους χρήστες. Όπως έχει τονίσει πολλές φορές ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, το κράτος είναι ένα και οφείλει να λειτουργεί ως ένα.

Κατά τους πρώτους έξι μήνες:

-Το gov.gr έχει δεχτεί 6.105.671 συνολικές επισκέψεις.

-Έχουν εκδοθεί ψηφιακά 781.414 υπεύθυνες δηλώσεις και 358.419 εξουσιοδοτήσεις.

-Έχουν εκδοθεί συνολικά 431.910 δημοτολογικά και ληξιαρχικά πιστοποιητικά.

-556.235 πολίτες έχουν εγγραφεί στην άυλη συνταγογράφηση και έχουν εκδοθεί 3.788.421 άυλες συνταγές.

-Έχουν διεξαχθεί 680 τηλεδιασκέψεις για εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση στα ΚΕΠ.

-Διεκπεραιώθηκαν ηλεκτρονικά 83.967 εγγραφές σε νηπιαγωγεία.

-Εκδόθηκαν ψηφιακά 85.030 προσωρινές άδειες οδήγησης.

380.000 πολίτες έχουν επισκεφτεί την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών.