Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Λέσβος: Πάνω από 240 κρούσματα στο ΚΥΤ του Καρά Τεπέ

Περισσότερα από 7.000 rapid test από τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ στο ΚΥΤ Λέσβου.

«Από τις 12 Σεπτεμβρίου 2020 έως και τις 20 Σεπτεμβρίου 2020 κλιμάκια του ΕΟΔΥ επιχειρούν στη νέα δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στη Λέσβο (ΚΥΤ Καρά Τεπέ), έχοντας πραγματοποιήσει συνολικά 7.064 ελέγχους γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid test) για ανίχνευση του ιού SARS-CoV2», σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΔΥ.



Όπως αναφέρεται, «έχουν ανευρεθεί 243 νέες μολύνσεις (ποσοστό 3,44 %), εκ των οποίων 128 είναι άνδρες (52,7%), με μέση ηλικία τα 24 έτη».



«Επίσης, εξετάσθηκαν 40 μέλη διαφόρων ΜΚΟ, καθώς και 120 αστυνομικοί που εργάζονται στο ΚΥΤ στο Καρά Τεπέ, το αποτέλεσμα των οποίων ήταν στο σύνολο τους αρνητικά», καταλήγει η ανακοίνωση.