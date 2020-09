Κοινωνία

Θανατηφόρο τροχαίο: Σκοτώθηκε ενώ πήγαινε με τον γάιδαρο στο χωράφι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε την άτυχη γυναίκα, ενώ τραυμάτισε θανάσιμα και το ζώο.

(φωτογραφία αρχείου)

Ένα απίστευτο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 7 το πρωί στην επαρχιακή οδό Χίου-Μεστών, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε μία ηλικιωμένη που πήγαινε με τον γάιδαρο στο χωράφι της.

Όπως μεταδίδει η τοπική εφημερίδα “Αλήθεια”, στο ύψος της διαδρομής από τους Ολύμπους στα Μεστά, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 87χρονος (κάτοικος Μεστών) παρέσυρε την 73χρονη (κάτοικο Ολύμπων).

Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πυργίου, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Προανάκριση διεξάγει το Αστυνομικό τμήμα Καλαμωτής, ενώ ας σημειωθεί ότι στο τροχαίο τραυματίστηκε θανάσιμα και το γαϊδούρι.