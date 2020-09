Πολιτική

Τσίπρας: Ολική καταστροφή στην Καρδίτσα – “Ασπιρίνες” οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης

Αυτοψία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στις πληγείσες από τον “Ιανό” περιοχές.

«Η εικόνα που έχουμε από τις καταστροφές στην Καρδίτσα είναι εικόνα ολικής καταστροφής. Συνομίλησα με απελπισμένους ανθρώπους, επαγγελματίες, πολίτες που έχουν χάσει άλλοι την επιχείρησή τους, τα εμπορεύματά τους, άλλοι τις οικοσυσκευές τους. Πιστεύω ότι είναι μια εικόνα που αξίζει τον κόπο να τη δει κανείς γιατί δεν είναι εύκολο να την περιγράψει». Αυτά τόνισε, το μεσημέρι της Δευτέρας, από την Καρδίτσα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στις πληγείσες περιοχές του νομού.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως: «Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ευθύνες. Αλλά νομίζω πως δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για αυτές. Μεγάλες ευθύνες που έχουν να κάνουν με τις υποδομές, τις αντιπλημμυρικές. Διαχρονικές ευθύνες, που όμως κάποιοι πρέπει να τις αναλάβουν και δεν αφορούν μόνο την κεντρική κυβέρνηση αλλά και την αυτοδιοίκηση» και προσέθεσε:

«Όμως επαναλαμβάνω, αυτή την ώρα το κρίσιμο είναι να μιλήσουμε για το πώς θα μπορέσουμε να απαλύνουμε τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Κι αν εγώ σήμερα θέλω να επιρρίψω μία ευθύνη, βασική ευθύνη, δεν είναι για όσα δεν έγιναν ή δεν προβλέφθηκαν πριν από τον κατακλυσμό, αλλά για το τι έγινε μετά τον κατακλυσμό. Για το γεγονός ότι δεν υπήρξε ένας υπεύθυνος, δήμαρχος, περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, να έρθει να μιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους. Να δει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν».

Εστιάζοντας στις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, ο κ. Τσίπρας σχολίασε πως «όλα όσα ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση και ο κ. Πέτσας από τα κλειστά γραφεία, ίσως είναι δικαιολογημένα γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν εικόνα, αλλά είναι ασπιρίνες για να αντιμετωπίσουν μια ολική καταστροφή» και σημείωσε: «Δεν υπήρξε μαγαζί που να μην επισκεφθώ, να μην συναντήσω να μην μου μιλήσει για ζημιές άνω των 100.000 ευρώ. Με τα 600 ευρώ, και τα πέντε χιλιάρικα και τα οκτώ χιλιάρικα δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα».

Συνέχισε, απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θέλω να απευθύνω μία έκκληση στον κ. Μητσοτάκη. Να μην διστάσει να έρθει και να ακούσει τα παράπονα των πολιτών. Σε αντίθεση με ό,τι έκαναν οι δήμαρχοι, ο περιφερειάρχης και οι υπουργοί του που ήρθαν με ένα ελικόπτερο να εξαγγείλουν δήθεν μέτρα βοήθειας».

Επισήμανε πως η κατάσταση είναι ίσως χειρότερη σε ό,τι αφορά τους αγρότες. «Όσοι είχαν βαμβάκι και αναμένανε να το συλλέξουν το επόμενο διάστημα έχουν πάθει ολική καταστροφή. Άρα το βασικό αίτημα πιστεύω όλων των ανθρώπων, της περιφέρειας Θεσσαλίας -γιατί η καταστροφή αφορά συνολικά την περιφέρεια Θεσσαλίας,- είναι να μην υπάρξουν οριζόντιες αποζημιώσεις, και μάλιστα σαν κι αυτές που εξαγγέλθηκαν -ειρήσθω εν παρόδω, τα πέντε από τα εννέα μέτρα, ήταν υποχρεωμένη η κυβέρνηση με βάση το νόμο να τα υλοποιήσει. Τα υπόλοιπα, είπα πιο πριν, δεν μπορούν να αγγίξουν τα προβλήματα». Για αν εξηγήσει στη συνέχεια:

«Άρα λοιπόν να μην υπάρξουν οριζόντια μέτρα αλλά να υπάρξει στοχευμένα, με συνεργεία που είναι υποχρεωμένη η Περιφέρεια να στείλει, σε κάθε μαγαζί σε κάθε οικία να δει και να εκτιμήσει, επί τόπου τις καταστροφές, ώστε να υπάρξει ολική αποζημίωση, των ζημιών που έχουν υποστεί τόσο τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις, όσο όμως και τα νοικοκυριά».

«Θέλω να πω τελειώνοντας πως αν κάτι χρειάζεται ο πολίτης δίπλα του είναι όχι φιγούρα και επικοινωνία, όχι μεγάλα λόγια για επιτελικό κράτος, αλλά ένα ισχυρό κράτος, ισχυρό και αποτελεσματικό κράτος που μπορεί να δαπανήσει για να καλύψει τις ανάγκες του. Και μετά τις πλήρεις αποζημιώσεις, ένα κράτος ισχυρό θα έπρεπε να δώσει και ρευστότητα, χαμηλότοκα δάνεια μη επιστρεπτέα ενίσχυσης στους επιχειρηματίες, ως κεφάλαιο κίνησης για να ξαναπατήσουν στα πόδια τους», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για να καταλήξει σημειώνοντας:

«Ας μην ξεχνάμε αυτή η καταστροφή που βιώνουμε εδώ στην Καρδίτσα, και στη Θεσσαλία, έρχεται εν μέσω μιας οικονομικής καταστροφής που ήρθε από την πανδημία. Άρα ανακοινώσεις ψίχουλα σαν τη σημερινές, καλύτερα θα είναι όσοι τις έκαναν να το ξανασκεφτούν. Επαναλαμβάνω, απευθύνω έκκληση στον πρωθυπουργό να μην δειλιάσει να έρθει να δει ο ίδιος πράγμα που δεν έκαναν οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι υπουργοί του».