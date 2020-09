Πολιτική

ΝΔ για Τσίπρα στην Καρδίτσα: Άλλα τη μια μέρα, άλλα την άλλη - Παλιά του τέχνη

«Η κυβέρνηση συνεχίζει το έργο της για την αντιμετώπιση των καταστροφών», τονίζει η ΝΔ. Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Συγκρατούμε τρία πράγματα από την επίσκεψη του κ. Τσίπρα στην Καρδίτσα: Βρήκε τον δρόμο για την πόλη, καθώς επί της διακυβέρνησής του 4,5 χρόνια την είχε ξεχάσει και θυμήθηκε να την επισκεφθεί μόνο προεκλογικά στις 17 Μαΐου 2019. Κώφευε για τα προβλήματα, έσπευσε για τις ψήφους. Αναγνώρισε «διαχρονικές ευθύνες» για τις καταστροφές, μόνο που «ξέχασε» ότι αυτός κυβερνούσε επί 4,5 χρόνια. Παραδέχθηκε ότι η κρίση στην οικονομία «ήρθε από την πανδημία», όχι από την κυβέρνηση, όπως έλεγε μέχρι πρότινος. 'Αλλα τη μια μέρα, άλλα την άλλη. Παλιά του τέχνη...» σχολίασε το γραφείο Τύπου της ΝΔ για τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα.

«Η κυβέρνηση συνεχίζει το έργο της για την αντιμετώπιση των καταστροφών που προκάλεσε ο μεσογειακός κυκλώνας και για την ανακούφιση των πληγέντων» καταλήγει η ΝΔ.

Η απάντηση από το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία

«Ωραία τα ευφυολογήματα της ΝΔ. Ελπίζουμε όμως αύριο που ο κ. Μητσοτάκης θα βρει το δρόμο να πάει στην Καρδίτσα, αφού τέσσερις μέρες δεν έχει εμφανιστεί άνθρωπος, να μη κρυφτεί σε κάποιο αποστειρωμένο σημείο της πόλης, όπως συνηθίζει, αλλά να περπατήσει στην οδό Κουμουνδούρου, παρουσία των ΜΜΕ και να μιλήσει με αληθινούς εργαζόμενους και καταστηματάρχες. Να ακούσει το πόνο και την οργή τους και να τους εξηγήσει ότι τα 600 ευρώ που τους δίνει είναι υπεραρκετά για την ολική καταστροφή που υπέστησαν».