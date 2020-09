Κοινωνία

O ANT1 στην Κεφαλονιά: Συγκλονίζουν οι εικόνες της βιβλικής καταστροφής (βίντεο)

Δεκάδες άνθρωποι κινδύνευσαν όταν δρόμοι μετατράπηκαν σε χείμαρρους, ενώ αυτοκίνητα και σκάφη θάφτηκαν κάτω από τα φερτά υλικά.