Κοινωνία

“Παρμενίων”: Ακυρώθηκε η φετινή άσκηση – Τι αναφέρει το ΓΕΕΘΑ

Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση για τη μη διεξαγωγή της εθνικής διακλαδικής άσκησης.

Κατόπιν εισήγησης του ΓΕΕΘΑ και έγκρισης από την πολιτική ηγεσία θα πραγματοποιηθεί από 23 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου η Εθνική Διακλαδική Άσκηση ΤΑΑΣ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – 20” αντί της Εθνικής Διακλαδικής Άσκησης ΤΑΜΣ “ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 20”.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, «για τη λήψη της απόφασης ελήφθη υπόψιν η διενέργεια το τελευταίο διάστημα σημαντικού αριθμού μη προγραμματισμένων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, διακλαδικών εκπαιδεύσεων και διεθνών ασκήσεων και συνεργασιών με χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Κύπρος και το Ισραήλ. Οι εν λόγω δραστηριότητες, από τις οποίες προέκυψαν σημαντικά οφέλη, συμπεράσματα και διδάγματα, αποτέλεσαν έμπρακτη απόδειξη της ετοιμότητας και του αξιόμαχου των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Επιπλέον, ελήφθησαν υπόψιν οι ιδιαίτερα απαιτητικές δραστηριότητες των Ενόπλων Δυνάμεων κατά το τελευταίο δίμηνο, καθώς και οι συντηρήσεις προγραμματισμένες και μη που απαιτούνται, σε συνδυασμό με τα μέτρα πρόληψης και προστασίας του προσωπικού από τον κορονοϊό».