Πολιτική

Σακελλαροπούλου - Κύπρος: Δεν θα υποκύψουμε σε απειλές και προκλήσεις

«Είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στο διεθνές δίκαιο και στον διάλογο», διεμήνυσε η πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Επίσημο δείπνο προς τιμήν της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου παρέθεσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης στο Προεδρικό Μέγαρο Κύπρου.

Κατά την διάρκεια της ομιλίας της, η κα Σακελλαροπούλου ανέφερε ότι επισκέπτεται την Κύπρο με μεγάλη χαρά και έντονη συγκίνηση, καθώς και πλήρη συναίσθηση της ευθύνης. Ευθύνη ιστορική, πολιτική και ηθική ταυτόχρονα, αφού η πρώτη της αυτή επίσκεψη γίνεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, σε μια περίοδο κλιμάκωσης και όξυνσης της τουρκικής προκλητικότητας.

«Η εμπρηστική ρητορική της τουρκικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας έχουν προκαλέσει πρωτοφανή ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ένταση που δεν στρέφεται βέβαια μόνο κατά της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς υπονομεύει ανοικτά την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και πρόσθεσε:

«Το Κυπριακό συνιστά ένα μείζον διεθνές και ευρωπαϊκό θέμα και ο ΟΗΕ είναι το πεδίο, για την Ελλάδα και την Κύπρο, της διαπραγμάτευσης και επίλυσης του. Αναγκαίες προϋποθέσεις για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό θεωρούμε πως είναι η αποκλιμάκωση της έντασης, με αποφυγή νέων τουρκικών παραβιάσεων της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, και η προσήλωση όλων στον συμφωνημένο στόχο της επίλυσης του Κυπριακού, στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, όπως περιγράφεται στα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η κατάργηση του πλήρως αναχρονιστικού συστήματος Εγγυήσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων και η απομάκρυνση του κατοχικού στρατού είναι αυτονόητη προϋπόθεση για την επίλυση.

Ούτε η Ελλάδα ούτε η Κυπριακή Δημοκρατία πρόκειται ποτέ να αποδεχθούμε και να νομιμοποιήσουμε τουρκικά τετελεσμένα και να συναινέσουμε σε διχοτομικές λύσεις αποδοχής και νομιμοποίησης των συνεπειών της τουρκικής εισβολής και κατοχής στην Κύπρο.

Αταλάντευτος κοινός μας στόχος παραμένει, μέχρι τελικής ευοδώσεως, ο τερματισμός της κατοχής και η επίτευξη συνολικής, συμφωνημένης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του κυπριακού ζητήματος, στη βάση των δεσμευτικών για όλους σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της ιδιότητας της Κύπρου ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης», επεσήμανε.

«Το κοινό και ισχυρό μήνυμα Λευκωσίας και Αθήνας απευθύνεται προς όλους τους εταίρους μας: Είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στο διεθνές δίκαιο και στο διάλογο. Δεν θα υποκύψουμε, όμως, σε απειλές, προκλήσεις και εκφοβισμούς που δεν έχουν καμία σχέση με τη διεθνή διπλωματία και τις σχέσεις καλής γειτονίας που διατηρούν τα σύγχρονα κράτη δικαίου.

Απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, οι εταίροι μας ήδη έχουν δείξει έμπρακτα τη συμπαράστασή τους και επιβεβαιώσει τις ισχυρές στρατηγικές συνέργειες που έχουν οικοδομήσει η Ελλάδα και η Κύπρος.

Παράλληλα, διερευνούμε και αξιοποιούμε στο έπακρον κάθε διαθέσιμη δυνατότητα ενίσχυσης της κοινής μας προσπάθειας και πέρα από το πλαίσιο της ΕΕ, σε περιφερειακό και ευρύτερο διεθνές επίπεδο. Επιδιώκουμε την ενίσχυση της συνεργασίας μας με φίλες γειτονικές χώρες, όπως την Αίγυπτο και το Ισραήλ, αλλά και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ιδίως υπό το φως της πρόσφατης, πολύ σημαντικής εξέλιξης της εξομάλυνσης των σχέσεων τους με το Ισραήλ.

Η ανάπτυξη των τριμερών και άλλων πολυμερών σχημάτων συνεργασίας μας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναδεικνύει τη στενή σύνδεση των ζητημάτων ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας με τα ευρύτερα ζητήματα περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας. Αυτό, άλλωστε, εξηγεί και το έντονο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν για τα σχήματα αυτά πολλές χώρες.

Η συνεχώς αναπτυσσόμενη συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με πολλά κράτη σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της Ασφάλειας, δεν είναι τυχαία. Υπογραμμίζει την ευρύτερη διεθνή αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία για την ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μας. Με άλλα λόγια, ενισχύει σε καιρούς αστάθειας, το ειδικό βάρος διεθνώς της Κυπριακής Δημοκρατίας», τόνισε χαρακτηριστικά και κατέληξε λέγοντας:

«κ. Πρόεδρε, σαράντα έξι χρόνια είναι πάρα πολλά.

Προσβλέπω, ειλικρινά, η επόμενη επίσκεψη μου στην Κύπρο να γίνει σε ένα επανενωμένο νησί. Γνωρίζω ότι είναι δύσκολο. Γνωρίζω ότι είναι επίπονο.Πιστεύω, ωστόσο, ακράδαντα ότι είναι δυνατόν.

Η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, βρίσκεται πάντα στο πλευρό της Κύπρου. Καμία δοκιμασία πρόκληση ή απειλή δεν πρόκειται να μας κάμψει. Αντιθέτως, θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη διαρκή συνεργασία και το συντονισμό των θέσεων και δράσεων μας.

Με την ισχυρή πεποίθηση ότι θα αποδειχθεί αποτελεσματική η προσπάθεια Ελλάδας και Κύπρου, εύχομαι υγεία και ευτυχία σε εσάς προσωπικά και σε όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε ότι το γεγονός ότι αυτή είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψή σας εκτός Ελλάδος από την ανάληψη των υψηλών καθηκόντων σας αποτελεί άλλη μία επιβεβαίωση αφενός των άρρηκτων δεσμών που μας συνδέουν και αφετέρου του άριστου επιπέδου των σχέσεων μεταξύ των χωρών μας.

«Πέραν τούτων, η επίσκεψή σας είναι ιδιαίτερης σημειολογίας, όσον αφορά στη δέσμευση που έχουμε αναλάβει για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων προς την επίτευξη των κοινών μας στόχων αλλά και υποδηλοί τη σύμπνοια, την ομοψυχία και την αποφασιστικότητα που μας διακρίνει σχετικά με την υπεράσπιση των δίκαιων και καλώς νοούμενων συμφερόντων του Ελληνισμού και όχι μόνο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κος Αναστασιάδης για να επισημάνει:

«Φίλη Πρόεδρε, είναι καλά γνωστή, τόσο η συνεχής έγνοια όσο και το ιδιαίτερο προσωπικό σας ενδιαφέρον, για την επικράτηση της ειρήνης στην πατρίδα μας.

Η επίλυση, άλλωστε, του κυπριακού προβλήματος αποτελεί ανέκαθεν μία από τις πλέον σημαντικές προτεραιότητες των εκάστοτε Ελληνικών Κυβερνήσεων, ενώ την ίδια στιγμή αταλάντευτη είναι η στήριξη της Ελλάδας και του αδελφού ελληνικού λαού στις άοκνες προσπάθειες που καταβάλλουμε για εξεύρεση μιας συνολικής και ιδιαίτερα λειτουργικής λύσης.

Εκφράζοντας την ειλικρινή ευγνωμοσύνη του κυπριακού λαού και της Κυβέρνησης για αυτή τη διαχρονική θέση αρχών της Ελλάδας, εκείνο που θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω είναι για τη βούληση και την αποφασιστικότητα μας να εμπλακούμε άμεσα σ' ένα δημιουργικό διάλογο, μακράν κάθε εκνόμου ενεργείας ή απειλής.

Αυτός, άλλωστε, είναι και ο αμετάθετος στόχος μας: στη βάση ενός δομημένου διαλόγου και χωρίς παρεκκλίσεις από τα σχετικά Ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και το ευρωπαϊκό δίκαιο, να επιτύχουμε την επανένωση της πατρίδας μας μέσα από μια συμφωνημένη λύση που θα οδηγεί στον τερματισμό της απαράδεκτης κρατούσας κατάστασης και τη δημιουργία ενός πραγματικά ανεξάρτητου, κυρίαρχου και σύγχρονου κράτους, πλήρως απαλλαγμένου από ξένα στρατεύματα και αναχρονιστικές εγγυήσεις της όποιας τρίτης χώρας. Ενός κράτους που σεβόμενο τις αρχές και αξίες της Ε.Ε. θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα του συνόλου του λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Με αυτές τις σκέψεις καλωσορίζω τη φίλη Πρόεδρο, τον φίλτατο κ. Παύλο Κοτσώνη και την ελληνική αντιπροσωπεία στην Κύπρο.

Φίλτατη κα Πρόεδρε, σας εύχομαι από καρδιάς καλή δύναμη και κάθε επιτυχία κατά την εκπλήρωση των υψηλών καθηκόντων σας».