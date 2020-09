Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν: βίντεο με τη ρατσιστική επίθεση κατά του Νεϊμάρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατατέθηκε στη λίγκα του γαλλικού πρωταθλήματος το βίντεο με την επίθεση κατά του άσου της Παρί.

Η διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν, παρέδωσε στην επαγγελματική λίγκα του γαλλικού πρωταθλήματος (LFP) ένα βίντεο που σύμφωνα με ειδικούς που διαβάζουν τα χείλη, αποδεικνύει ότι ο Νεϊμάρ έχει πέσει θύμα ρατσιστικών παρατηρήσεων κατά την διάρκεια του ντέρμπι με την Μαρσέιγ (0-1).

Την είδηση μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο της Βραζιλίας «Globo», σε εκπομπή του οποίου την περασμένη Κυριακή, κλήθηκαν τρεις εμπειρογνώμονες προκειμένου να αποκρυπτογραφήσουν την συνομιλία του Νεϊμάρ με τον αμυντικός των φιλοξενούμενων, Αλβάρο Γκονσάλες. Οπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός «αυτό το απόσπασμα θα χρησιμοποιηθεί από την Παρί ΣΖ στην προσπάθεια να αποδείξει ότι ο κορυφαίος Βραζιλιάνος έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης».

Παράλληλα, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος «Uol», διαβεβαίωσε την Δευτέρα ότι το σχετικό βίντεο έχει παραδοθεί από τους πρωταθλητές Γαλλίας στην LFP.

Στην προαναφερθείσα εκπομπή, τρεις Βραζιλιάνοι εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένου ενός Ισπανού ομιλητή Κολομβιανής καταγωγής, υποστήριξαν με βεβαιότητα ότι ο Γκονσάλες χαρακτήρισε τον Νέιμαρ «μαϊμού» κατά τη διάρκεια του αγώνα, που έγινε στις 13 Σεπτεμβρίου στο «Παρκ Ντε Πρενς». Οι ειδικοί, είχαν πρόσβαση στις εικόνες του καναλιού Telefoot, κατόχου των δικαιωμάτων εκπομπής για την Ligue 1 στη Γαλλία, τις οποίες ανέλυσαν με μεγάλη λεπτομέρεια.

«Λέει ξεκάθαρα τη λέξη «mono» (σ.σ. μαϊμού) στα ισπανικά, καθώς γυρίζει το πρόσωπό του προς την κάμερα. Δεν βλέπουμε τι λέει πριν, αλλά όλοι συμφωνούμε ότι είπε τη λέξη «mono», δήλωσε ο εμπειρογνώμονας, Φελίπε Ολιβερ, από το Εθνικό Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση Κωφών της Βραζιλίας.

Άλλα τηλεοπτικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των ισπανικών, έχουν επίσης πραγματοποιήσει αναλύσεις ανάγνωσης χειλιών, αλλά χωρίς να εντοπίσουν ρατσιστικές προσβολές εκ μέρους του Αλβάρο. Μάλιστα, ορισμένα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, συσχετίζουν υποτιθέμενες ομοφοβικές προσβολές του Νεϊμάρ με τον Ισπανό παίκτη.

«Γνωρίζουμε ότι υπήρξε ανταλλαγή λέξεων. Αλλά σήμερα, οι αποδείξεις δεν επαρκούν για να κληθούν οι παίκτες», δήλωσε ο πρόεδρος της πειθαρχικής επιτροπής της LFP, Σεμπαστιέν Ντενέξ και πρόσθεσε: «Η έρευνα θα αποκαλύψει εάν υπάρχουν άλλα γεγονότα που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις σε πειθαρχικό επίπεδο».

Une nouvelle analyse d'un media espagnol montre Alvaro Gonzalez qui semble dire "mierda de mono" a Neymar ??pic.twitter.com/I5Tpq7eeei — La Minute Football (@minutefootball) September 20, 2020