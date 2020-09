Κοινωνία

Κορονοϊός: Νέο κρούσμα σε νηπιαγωγείο

Μαθητής βρέθηκε θετικός στον ιό. Σε εξέλιξη η ιχνηλάτηση των επαφών του. Κλείνει για 14 ημέρες το νηπιαγωγείο και πραγματοποιείται απολύμανση σε όλους τους χώρους.

(φωτογραφία αρχείου)

Συναγερμός σήμανε στους Αγίους Αναργύρους, καθώς μαθητής στο 10ο Νηπιαγωγείο διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό.

Άμεσα ενημερώθηκε ο ΕΟΔΥ και ξεκίνησε η ιχνηλάτηση των επαφών του παιδιού. Η λειτουργία του 10ου Νηπιαγωγείου ανεστάλη και πραγματοποιείται απολύμανση σε όλους τους χώρους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού:

«Σήμερα το μεσημέρι επιβεβαιώθηκε θετικό κρούσμα σε μαθητή του 10ου Νηπιαγωγείου Αγίων Αναργύρων.

Αμέσως, ενημερώθηκε ο Δήμος, από τη Διεύθυνση του Σχολείου και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας ενώ ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες του σχετικού πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ και ενημερώθηκαν όλοι οι αρμόδιοι φορείς.

Πριν από λίγη ώρα με νέα ενημέρωση, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποφάσισε να αναστείλει την λειτουργία του σχολείου για 14 ημέρες, ενώ απόψε θα πραγματοποιηθεί απολύμανση σε όλους χώρους του σχολείου από τον Δήμο και θα σφραγιστεί.

Κατόπιν ενημέρωσης του ΕΟΔΥ θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αναγνώρισης και ιχηλάτησης των επαφών του παιδιού, στον σχολικό, οικογενειακό και κοινωνικό περίγυρο καθώς και στις εξωσχολικές του δραστηριότητες, αθλητικές, κλπ.

Μετά από σχεδόν 15.000 κρούσματα στη χώρα μας, ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε και στον Δήμο μας, την πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση με απόλυτη υπευθυνότητα.

Σε διαρκή συνεργασία με τους υπεύθυνους φορείς, ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού θα πάρει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία και την ασφάλεια όλων και θα ενημερώνει εγκαίρως την πόλη».