Ανατρεπτική δικαστική απόφαση: Παππούδες πληρώνουν τη διατροφή εγγονιών

Το σκεπτικό της απόφασης που ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα στην καταβολή της διατροφής των παιδιών διαζευγμένων γονέων.

Ανατρεπτική για την καταβολή διατροφής ανηλίκου απόφαση εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Σύμφωνα με την απόφαση, η υποχρέωση για την καταβολή της διατροφής ανηλίκου του οποίου οι χωρίς έχουν διαζευχθεί και δεν μπορούν να διασφαλίσουν τα αναγκαία έξοδα για τη συντήρηση και την ανατροφή του παιδιού, περνά στον παππού και στη γιαγιά.

Οι παππούδες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν τη διατροφή, αν αποδεδειγμένα έχουν την οικονομική δυνατότητα.

Σύμφωνα με «Τα Νέα», η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη, όταν μητέρα ανηλίκου της οποίας ο πρώην σύζυγος ήταν ασυνεπής στην καταβολή της διατροφής του παιδιού τους, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Έτσι, αξιοποιώντας τις διατάξεις που παρέχει ο νόμος, στράφηκε κατά των γονέων του πρώην συζύγου της, ζητώντας τους αναλάβουν τη διατροφή εκ μέρους του γιου τους.

Το δικαστήριο έκρινε ότι «εάν δεν υπάρχουν κατιόντες, υπόχρεοι για διατροφή κατά σειρά είναι οι γονείς του δικαιούχου». Εφόσον δεν υπάρχουν γονείς, βαρύνονται με υποχρέωση διατροφής ο παππούς και η γιαγιά από πατρική ή μητρική γραμμή και εν συνεχεία οι προπάππος και η προγιαγιά από πατρική και μητρική γραμμή.

Σύμφωνα, μάλιστα, με το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, «η υποχρέωσή τους είναι κατ’ ίσα μέρη, αν πρόκειται για περισσότερους υπόχρεους στον ίδιο βαθμό, αδιάφορα αν πρόκειται για πατρική ή μητρική γραμμή. Δεν ασκεί επιρροή το γεγονός ότι ο ένας εξ αυτών είναι πιο εύπορος από τον άλλον. Δεν αποκλείεται, επί περισσοτέρων υποχρέων κατ’ ίσα μέρη, ο ένας να εκπληρώνει την υποχρέωση σε είδος, δηλαδή να προσφέρει και τροφή και ο άλλος να παρέχει τη διατροφή σε χρήμα».

Στη συγκεκριμένη υπόθεση η αιτούσα, η οποία ασκεί την επιμέλεια του αβάπτιστου γιου της, επικαλέστηκε με την αίτησή της επείγουσα περίπτωση και ζητούσε να υποχρεωθούν προσωρινά ο παππούς και γιαγιά αντίστοιχα εκ της πατρικής γραμμής να πληρώνουν συνολικά 400 ευρώ τον μήνα ως υπόχρεοι για την ανατροφή του ανήλικου εγγονιού τους.

Η μητέρα, όπως προκύπτει από την απόφαση, ασχολείται με τη φροντίδα, την επίβλεψη και την ανατροφή του παιδιού της, που λόγω της ηλικίας του έχει ανάγκη από την παρουσία και μέριμνά της.

«Η προσωπική εργασία της αιτούσας στην οικία και στην επίβλεψη του ανηλίκου καθώς και η παροχή τροφής σε αυτό, αποτελούν υπηρεσίες που συνδέονται με τη συνοίκηση και αποτιμώνται χρηματικώς», επισημαίνεται στο κείμενο της δικαστικής απόφασης.

Με βάση τα προσκομιζόμενα στοιχεία το δικαστήριο πιθανολόγησε ότι για να καλυφθούν οι ανάγκες του ανηλίκου τέκνου, όπως αυτές προκύπτουν από τις σημερινές συνθήκες της ζωής του και συγκεκριμένα τις ανάγκες του για ένδυση, διατροφή, εκπαίδευση, ιατρική παρακολούθηση, ψυχαγωγία και εν γένει συντήρησή του, απαιτείται, λαμβανομένης υπόψη και της οικονομικής καταστάσεως των γονέων του, το συνολικό ποσό των 480 ευρώ.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση του παππού και της γιαγιάς του παιδιού έκρινε ότι ο πρώτος μπορεί χωρίς να διακινδυνεύσει τη δική του διαβίωση να εισφέρει στη διατροφή του εγγονιού του το ποσό των 120 ευρώ τον μήνα, ενώ η γιαγιά λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας και της εν γένει οικονομικής της κατάστασης, κρίθηκε ότι δεν είναι σε θέση να εισφέρει οικονομικά.