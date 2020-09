Τεχνολογία - Επιστήμη

You Tube: Μέτρα για τη χρήση του από ανήλικους στην Ευρώπη

Τα μέτρα που τίθενται σε ισχύ για τους ανήλικους χρήστες στην Ευρώπη.

Η Google ανακοίνωσε ότι οι κάτω των 18 ετών χρήστες στην Ευρώπη θα πρέπει, πλέον, να παρέχουν επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία της ηλικίας τους όταν θα ζητούν πρόσβαση σε υλικό ακατάλληλο για ανηλίκους στο YouTube. Εάν τα συστήματα της Google αδυνατούν να επιβεβαιώσουν ότι ο χρήστης είναι άνω των 18 ετών, τότε θα απαιτείται η χρήση ταυτότητας ή πιστωτικής κάρτας ως αποδεικτικού.

Η εταιρεία ανέφερε ότι πρόκειται για τη συνέχιση των προσπαθειών της, ώστε να παρέχει στους χρήστες του YouTube τις κατάλληλες εμπειρίες ανάλογα με την ηλικία τους, ενώ η πρωτοβουλία της, που θα υλοποιηθεί μέσα στους επόμενους μήνες, σέβεται και τους επερχόμενους κανονισμούς, όπως την ευρωπαϊκή οδηγία Audiovisual Media Services Directive (AVMSD) της ΕΕ.

Εφεξής, σε περίπτωση έκθεσης σε περιεχόμενο με ηλικιακό περιορισμό, οι χρήστες του YouTube θα πρέπει να συνδέονται με τον λογαριασμό τους και να είναι 18 χρονών και άνω για να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν. Αν δεν είναι, τότε θα εμφανίζεται προειδοποίηση, η οποία θα τους κατευθύνει σε κατάλληλες επιλογές με βάση την ηλικία τους.

Επίσης, η Google έκανε γνωστό ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειές της μέσα από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (μηχανικής εκμάθησης), ώστε οι ηλικιακοί περιορισμοί να εφαρμόζονται αυτόματα. Οι δημιουργοί περιεχομένου θα μπορούν να ασκήσουν έφεση για μία απόφαση που θεωρούν ότι κακώς εφαρμόστηκε από την εταιρεία.

Οι χρήστες που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε βίντεο με ηλικιακές ρυθμίσεις, σε ιστότοπους τρίτων, θα ανακατευθύνονται στο YouTube, όπου θα πρέπει να συνδέονται με το λογαριασμό τους και να είναι άνω των 18 για να τα δουν. Αυτό αποσκοπεί, ανεξαρτήτως πού βρέθηκε το βίντεο, να είναι προσβάσιμο μόνο από το κατάλληλο κοινό.