Παράξενα

Κορονοϊός: viral ο Kρητικός που ντύθηκε “αστροναύτης” για να πάει για καφέ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο με την αμφίεση ενός νεαρού, που υιοθέτησε τον... πλέον ασφαλή τρόπο για προστασία από τον κορονοϊό!

Έναν διαφορετικό τρόπο, να πάει για καφέ, επέλεξε ένας νεαρός από το Ηράκλειο της Κρήτης, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.

Με περίσσιο χιούμορ, ο Κρητικός βγήκε από το αυτοκίνητό του, στο κέντρο της Νέας Αλικαρνασσού, και αφού έβαλε μια λευκή στολή αστροναύτη, φόρεσε αντιασφυξιογόνο μάσκα και γάντια και επισκέφθηκε κατάστημα της περιοχής.

Όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε την έκπληξη των θαμώνων και των εργαζόμενων της καφετέριας, πολλοί από τους οποίους θέλησαν να φωτογραφηθούν μαζί του!

Ο ενθουσιασμός του κόσμου τον έκανε να μη σταματήσει εκεί... Αποφάσισε λοιπόν να μπει και σε άλλο κατάστημα, παραγγέλνοντας φαγητό! Οι αντιδράσεις και εκεί ήταν οι αναμενόμενες...

Δείτε το βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος στο YouTube: