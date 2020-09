Κοινωνία

Μαχαίρωσαν 19χρονο για ένα κινητό στο κέντρο της Αθήνας

Σοκ προκαλεί η είδηση πώς ένας νεαρός δέχθηκε άγρια επίθεση από ληστή για ένα κινητό.

Ειδικότερα, ο 19χρονος περπατούσε στη Λεωφόρο Μεσογείων όταν ξαφνικά ένας άγνωστος εμφανίστηκε μπροστά του με μαχαίρι και τον "διέταξε" να του δώσει το κινητό του.

Ο νεαρός αντιστάθηκε και ο ληστής δεν δίστασε να τον μαχαιρώσει στην θώρακα και να εξαφανιστεί.

Ο 19χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία» και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Λεωφόρο Μεσογείων.