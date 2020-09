Οικονομία

“Ιανός”: Αποκαταστάθηκαν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια

Μετά τις ζημιές που προκάλεσε η φονική κακοκαιρία "Ιανός".

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, καθώς ολοκληρώθηκε σημαντικό μέρος των εργασιών στο τμήμα της γραμμής Λιανοκλάδι-Λάρισα και στα 3 σημεία (Στύρφακα, νότια είσοδος σήραγγας Όθρυος, Παλαιοφάρσαλο).

Η διακοπή της κυκλοφορίας έγινε λόγω σημαντικών ζημιών που προκλήθηκαν εξαιτίας του «Ιανού» στην υποδομή.

Μετά τον έλεγχο που έγινε, ο ΟΣΕ έδωσε αργά χθες το βράδυ σε κυκλοφορία τη μια γραμμή από Λιανοκλάδι έως Λάρισα με αμφίδρομη κίνηση.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ εκτελεί, από σήμερα, μετά τις 9 το πρωί, δρομολόγια Αθήνα - Θεσσαλονίκη χωρίς ενδιάμεση διακοπή, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης και η λειτουργία και των δύο γραμμών.

Σταδιακά, σύμφωνα με τον ΟΣΕ, από την ερχόμενη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, θα δοθεί σε διπλή γραμμή το Δομοκός - Λάρισα και έως τις 5 Οκτωβρίου η πλήρης λειτουργία και των δύο σιδηροδρομικών γραμμών.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΟΣΕ ευχαριστεί τους εργαζόμενους του Οργανισμού που εργάζονται επί 24ωρου βάσεως, την ΕΡΓΟΣΕ και όλους τους εμπλεκόμενους που βοήθησαν για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας της γραμμής.