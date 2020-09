Κοινωνία

Διευθυντής σχολείου επιχείρησε να “σπάσει” κατάληψη (βίντεο-ντοκουμέντο)

Μαθητές κατήγγειλαν πως αντέδρασε βίαια και εκτόξευε απειλές εναντίον τους. Ο διευθυντής συνελήφθη, ενώ το επεισόδιο προκάλεσε αντιδράσεις.

Ένα βίντεο-ντοκουμέντο από το επεισόδιο που προκλήθηκε σε υπό κατάληψη γυμνάσιο των Χανίων, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το zarpanews.gr.

Το πρωί της Τρίτης προκλήθηκε μεγάλη ένταση, όταν ο διευθυντής του σχολείου επιχείρησε να “σπάσει” την κατάληψη και μαθητές προσπάθησαν να τον εμποδίσουν.

Ο διευθυντής επιχείρησε να κόψει τις αλυσίδες στην πόρτα του σχολείου, ενώ κατηγορείται πως χτύπησε τα χέρια μαθητών που κρατούσαν τα κάγκελα. Μάλιστα, κάποια στιγμή πέταξε μακριά ένα ποδήλατο μαθητή.

Όπως κατήγγειλαν μαθητές, εκτόξευε απειλές εναντίον τους, χρησιμοποιώντας υβριστικές εκφράσεις. Από την πλευρά του, ο διευθυντής ισχυρίζεται πως απωθήθηκε βίαια και προπηλακίστηκε από μαθητές.

Αστυνομικοί οδήγησαν τον διευθυντή στο Τμήμα, ενώ έντονες ήταν οι αντιδράσεις γονέων.