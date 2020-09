Πολιτισμός

Ο κορονοϊός σταμάτησε τον ξακουστό Χορό της Κρατικής Όπερας Βιέννης

Κάθε χρόνο συγκεντρώνονται πάνω από μισό εκατομμύριο επισκέπτες.

Τη ματαίωση, λόγω της πανδημίας κορονοϊού, του ξακουστού Χορού της Κρατικής Όπερας της Βιέννης, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 11 Φεβρουαρίου 2021, ανακοίνωσε σήμερα η αυστριακή ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνασπισμού του Λαϊκού Κόμματος και των Πράσινων, επισημαίνοντας ότι θα ήταν "ανεύθυνη" η διεξαγωγή του με τον συνήθη τρόπο, ενώ ματαιώνονται επίσης και άλλες μεγάλες χοροεσπερίδες στην αυστριακή πρωτεύουσα.

Σε κοινή δήλωσή τους, ο ομοσπονδιακός καγκελάριος και αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος Σεμπάστιαν Κουρτς και ο αντικαγκελάριος και αρχηγός των Πράσινων Βέρνερ Κόγκλερ τόνισαν πως δεν ήταν εύκολη η απόφαση για τη ματαίωση του Χορού, ο οποίος, όπως σημείωσε ο καγκελάριος, αποτελεί "σήμα κατατεθέν για την Βιέννη και για την Αυστρία ως έθνος πολιτισμού".

Η κυβέρνηση γνωρίζει επίσης "για την οικονομική και κοινωνική σημασία αυτών των εκδηλώσεων και πέρα από τα σύνορα της Αυστρίας", ανέφερε ο αντικαγκελάριος, προσθέτοντας πως, λόγω της "ανησυχητικής αύξησης" των κρουσμάτων Covid 19, η προστασία της υγείας πρέπει να έχει προτεραιότητα.

Ο ίδιος παρατήρησε πως η Κρατική Όπερα Βιέννης και τα άλλα πολιτιστικά ιδρύματα "κατέβαλαν μέσα στις προηγούμενες εβδομάδες τεράστιες προσπάθειες για την εκπόνηση σχεδίων για την ασφάλειά τους" και από την πλευρά της η κυβέρνηση συγκεντρώνει όλες τις προσπάθειες για να τις υποστηρίξει και να διατηρήσει την λειτουργία του πολιτισμού.

Από την επανάληψη της ετήσιας πραγματοποίησης του Χορού της Κρατικής Όπερας Βιέννης, μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, είναι μόλις η δεύτερη φορά τώρα, που ματαιώνεται η διοργάνωσή του. Η πρώτη ήταν το 1991 εξαιτίας του πολέμου του Κόλπου στο Ιράκ, μετά την "Επιχείρηση Καταιγίδα της Ερήμου" για την απελευθέρωση του Κουβέιτ, που ξεκίνησε στις 17 Ιανουαρίου 1991 με τους μεγάλους βομβαρδισμούς των Αμερικανών στο Ιράκ.

Η επόμενη, 65η μεταπολεμικά, διοργάνωση του Χορού της Κρατικής Όπερας, θα ήταν μία πρεμιέρα για τον νέο διευθυντή της Κρατικής Όπερας Βιέννης Μπόγκνταν Ρόσιτς, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον περασμένο Ιούλιο, ωστόσο, όπως ο ίδιος τονίζει, αυτή την στιγμή υπό τις τρέχουσες συνθήκες η πραγματοποίηση του θα ήταν μία εξαιρετική πρόκληση, αφού συγκεντρώνει στο κτίριο της Όπερας έως και 7.300 επισκέπτες.

Ο Χορός της Κρατικής Όπερας, στο μοναδικού κάλλους κτίριο της Κρατικής Όπερας της Βιέννης, αποτελεί το επιστέγασμα κάθε αποκριάτικης περιόδου, με τις χοροεσπερίδες στην αυστριακή πρωτεύουσα να ξεπερνούν κάθε χρόνο τις 450 και να διοργανώνονται στα δεκάδες ξακουστά και ιστορικά βιεννέζικα ανάκτορα και μέγαρα, συγκεντρώνοντας πάνω από μισό εκατομμύριο επισκέπτες και αποφέροντας στη βιεννέζικη οικονομία σχεδόν 140 εκατομμύρια Ευρώ, σε έμμεσα ή άμεσα έσοδα.

Ο Χορός συνοδεύεται από την Ορχήστρα της Κρατικής Όπερας Βιέννης, που απαρτίζεται από μέλη της φημισμένης Φιλαρμονικής της Βιέννης, τα οποία συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό στο θεωρούμενο ως "δεύτερο εθνικό πολιτιστικό γεγονός για την Αυστρία".

Το "πρώτο" είναι βέβαια η παραδοσιακή Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία της Βιέννης την οποία παρουσιάζει ανέκαθεν από την καθιέρωσή της η βιεννέζικη Φιλαρμονική στο Μέγαρο Μουσικής, δωρεά του μεγάλου Έλληνα ευεργέτη και μαικήνα των Τεχνών Νικόλαου Δούμπα.

Πέρα από την αίγλη του, ως κοσμοπολίτικου γεγονότος της χρονιάς σε διεθνή κλίμακα, ο Χορός της Κρατικής Όπερας, που το μεγαλύτερο μέρος του μεταδίδεται απ΄ ευθείας από τη δημόσια Αυστριακή Τηλεόραση και από μια σειρά τηλεοπτικών δικτύων του εξωτερικού, προσφέρεται και ως τόπος κορυφαίων συναντήσεων σε πολιτικό, οικονομικό, διπλωματικό και καλλιτεχνικό επίπεδο.

Από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Χορός, που οι ρίζες του ανάγονται στο 1877, έχει ανακηρυχθεί "η καλύτερη χοροεσπερίδα σε παγκόσμιο επίπεδο", καθώς, όπως τα ίδια τονίζουν, συνοδεύεται από την "καλύτερη ορχήστρα", χορεύει σε αυτόν το "καλύτερο μπαλέτο" και όλα αυτά στην "πιο όμορφη αίθουσα χορού στον κόσμο", λόγοι αρκετοί για να του προσδοθεί και ο τίτλος του «επίσημου κρατικού χορού της Αυστρίας".