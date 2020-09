Κόσμος

Κορονοϊός: Σε καραντίνα ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας

Ακυρώθηκε το προγραμματισμένο ταξίδι του Χάικο Μάας στην Ιορδανία.

Σε προληπτική καραντίνα τέθηκε σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Χάικο Μάας, καθώς βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό μέλος της προσωπικής του ασφάλειας.

Σύμφωνα, πάντως, με δήλωση εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών στην εφημερίδα “Bild”, το πρώτο τεστ στο οποίο υπεβλήθη ο Χάικο Μάας ήταν αρνητικό, ενώ σε συνεργασία με τις υγειονομικές υπηρεσίες του Βερολίνου, γίνεται διερεύνηση για ενδεχόμενα επιπλέον κρούσματα στο Υπουργείο.

Ήδη ανακοινώθηκε η ακύρωση του προγραμματισμένου για την Πέμπτη ταξιδιού του Γερμανού ΥΠΕΞ στην Ιορδανία.

Υπενθυμίζεται πως σε προληπτική καραντίνα βρίσκεται και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, διότι ένας άνθρωπος της Ασφάλειας του Συμβουλίου, με τον οποίο ήταν σε στενή επαφή την περασμένη εβδομάδα, διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό.

Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε να μετατεθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που ήταν προγραμματισμένο για τις 24 και 25 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες, για την 1η και 2α Οκτωβρίου.