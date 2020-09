Κόσμος

Γιατρός κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε ασθενείς του

Αστυνομικοί βρήκαν σχετικά βίντεο σε έρευνα στο σπίτι του. Σάλος στη Γερμανία από τις αποκαλύψεις.

(φωτογραφία αρχείου)

Ένας γιατρός σε νοσοκομείο της Γερμανίας συνελήφθη με την υποψία ότι νάρκωνε γυναίκες, οι οποίες τον είχαν επισκεφθεί για να υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία και κατόπιν βιντεοσκοπούσε τον εαυτό του ενώ τις βίαζε, όπως γράφει γερμανική εφημερίδα.

«Έχουμε σοκαριστεί από τις κατηγορίες, για τις οποίες φαίνεται πως υπάρχουν πολλά στοιχεία», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ματίας Ερνστ, διευθυντής της κλινικής Bethel Evangelical στην πόλη Μπίλεφελντ της Γερμανίας, χωρίς να επιβεβαιώσει λεπτομέρειες της υπόθεσης που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. «Μπορείτε να φανταστείτε πόσο αυτά τα νέα μας έπληξαν σαν ωστικό κύμα».

Η τοπική Αστυνομία και οι δικαστικές Αρχές του Μπίλεφελντ δεν έχουν απαντήσει στο αίτημα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters για να σχολιάσουν την υπόθεση.

Όπως γράφει η εφημερίδα “Westfalen Blatt”, ο ύποπτος, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν αποκαλυφθεί, συνελήφθη, αφότου η Αστυνομία, που ήδη υποψιαζόταν ότι ο γιατρός συνταγογραφούσε στους ασθενείς του φάρμακα που δεν χρειάζονταν, βρήκε τα βίντεο κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο γιατρός, ο οποίος εργαζόταν στην κλινική Bethel Evangelical, δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον στο προσωπικό της, όπως παρουσιάζεται στον ιστότοπό της.

Δεν έχει γίνει γνωστό πόσες γυναίκες κακοποιήθηκαν σεξουαλικά ούτε είναι σαφές εάν ο γιατρός βιντεοσκοπούσε κάθε επίθεση που διέπραττε.