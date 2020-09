Αθλητικά

Super Cup: Το Περιστέρι έριξε στο “καναβάτσο” τον Παναθηναϊκό

H ομάδα του Νίκου Παπανικολάου έβγαλε εκτός πρώτου τίτλου το “Τριφύλλι”.

Μία μεγάλη νίκη πήρε το Περιστέρι κόντρα στον Παναθηναϊκό, η οποία συνδυάστηκε με επιθετικό σόου και οδήγησε στην ιστορική πρόκριση στον τελικό του πρώτου ελληνικού Super Cup απέναντι στον Προμηθέα.

Οι παίκτες του Νίκου Παπανικολόπουλου είχαν τρομερά ποσοστά πίσω από τα 6,75μ. (14/24), βρήκαν πολλές επιλογές στο σκοράρισμα και εκμεταλλεύτηκαν την αστοχία του «τριφυλλιού», ειδικά στα τρίποντα.

Απόλυτος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Τεράν Πέτεγουεϊ (26π., 7ρ.), που έκανε... ό,τι ήθελε και στις δύο πλευρές του παρκέ, ενώ βρήκε άξιους συμπαραστάτες στα πρόσωπα των Παναγιώτη Βασιλόπουλου (14π., 7ρ.), Μάρβιν Τζόουνς (14π.) και Στίβεν Γκρέι (13π., 5ασ.)

Στην αντίπερα όχθη, ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε προβλήματα σχεδόν... παντού: στην περιφερειακή του άμυνα, στην αντιμετώπιση του Τζόουνς μέσα στη ρακέτα, στη δημιουργία του, αλλά και στα τρίποντά του (21%). Παράλληλα, είδε τον Χάουαρντ Σαντ Ρος να είναι πολύ άστοχος (2/15 σουτ) και πήρε πράγματα μόνο από τους Νεμάνια Νέντοβιτς (18π.), Άαρον Ουάιτ (12π., 6ρ.) και Μάρκους Φόστερ (11π.).