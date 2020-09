Κόσμος

Βόρεια Κορέα: Σκότωσαν Νοτιοκορεάτη και του έβαλαν φωτιά

Η καταγγελία της Σεούλ για τον άνδρα που εξαφανίστηκε και λίγο αργότερα βρέθηκε απανθρακωμένος.

Στελέχη των ένοπλων δυνάμεων της Βόρειας Κορέας πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν Νοτιοκορεάτη, ο οποίος εργαζόταν για την υπηρεσία αλιευμάτων και αγνοείτο από τη Δευτέρα, στα βορειοκορεάτικα χωρικά ύδατα, προτού κάψουν το πτώμα του, κατήγγειλε σήμερα το υπουργείο Άμυνας στη Σεούλ, χαρακτηρίζοντας «σκανδαλώδη» την ενέργεια αυτή και απαιτώντας να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.

Ο 47χρονος είχε εξαφανιστεί από πλεούμενο της υπηρεσίας αλιευμάτων κοντά στο νησί Γιανπιαντό, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας. Ο νοτιοκορεάτικος στρατός έχει «επιβεβαιώσει» πως άνδρες των ένοπλων δυνάμεων του Βορρά «σκότωσαν νοτιοκορεάτη υπήκοο ευρισκόμενο στα χωρικά ύδατα της Βόρειας Κορέας και απανθράκωσαν το πτώμα του», κατά την ανακοίνωση.

Το υπουργείο Άμυνας δεν εξήγησε πως το στέλεχος της υπηρεσίας αλιευμάτων βρέθηκε στα βορειοκορεάτικα χωρικά ύδατα. Ωστόσο το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στις υπηρεσίες πληροφοριών στη Σεούλ, μετέδωσε πως ο άνδρας προσπαθούσε να αυτομολήσει στη Βόρεια Κορέα.

Το υπουργείο Άμυνας «καταδικάζει σθεναρά» αυτή τη «φρικαλεότητα» και «απαιτεί έντονα η Βόρεια Κορέα να εξηγηθεί και να τιμωρήσει τους υπεύθυνους», τόνισε ο στρατηγός Αν Γιουνγκ-χο, στέλεχος του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας.

Ο λόγος που οι βορειοκορεάτες στρατιωτικοί σκότωσαν τον άνδρα δεν είναι σαφής, αλλά ενδέχεται να ενήργησαν δυνάμει των διαταγών που τους έχουν δοθεί για να αποτραπεί η διάδοση της πανδημίας του κορονοϊού, ανέφερε το Γιονάπ επικαλούμενο πολλές πηγές που όμως δεν κατονόμασε.

Αμερικανός ανώτερος αξιωματικός στη Νότια Κορέα είπε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες του, στους βορειοκορεάτες στρατιωτικούς δόθηκαν διαταγές να «πυροβολούν για να σκοτώσουν» προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο να μπει στη χώρα ο SARS-CoV-2.

Τον Ιούλιο, άνδρας που είχε αυτομολήσει στη Νότια Κορέα πριν από τρία χρόνια προκάλεσε πανικό όταν πέρασε ξανά στο βορειοκορεατικό έδαφος, όπου εκφράστηκαν ανησυχίες πως ήταν μολυσμένος από τον κορονοϊό. Η Πιονγκγιάνγκ διατείνεται ότι δεν έχει κανένα ενεργό κρούσμα.

Σε εκείνη την περίπτωση οι βορειοκορεάτικες αρχές επέβαλαν lockdown σε παραμεθόρια πόλη και καραντίνα σε χιλιάδες ανθρώπους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όμως ανέφερε αργότερα πως δεν κατέστη δυνατό να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε.

Την περασμένη εβδομάδα, η νοτιοκορεατική αστυνομία ενημέρωσε ότι συνέλαβε αποστάτη ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να επιστρέψει στη Βόρεια Κορέα εισβάλλοντας σε κέντρο εκπαίδευσης του νοτιοκορεάτικου στρατού στην παραμεθόρια πόλη Τσαρόν.