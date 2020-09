Life

“Η Φαμίλια”: η ιστορία και οι χαρακτήρες της νέας σειράς του ΑΝΤ1 (εικόνες)

Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 21:00, εκείνος, εκείνη και οι λοιποί συγγενείς θα ανάβουν το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

Ένα ζευγάρι + τέσσερα παιδιά + δύο πεθερές + δύο κολλητοί φίλοι = ; Γι’ αυτή την εξίσωση δεν χρειάζεται μαθηματικός αλλά… ψυχολόγος!

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο καινούργιο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Ένα ζευγάρι, μετά από αρκετά χρόνια συμβίωσης, τέσσερα παιδιά, δουλειά, υποχρεώσεις και όλα τα μεγάλα και μικρά που έχει η καθημερινότητα, αποφασίζει να πάει σε ψυχολόγο-σύμβουλο γάμου.

Η σεξουαλική τους ζωή, η κούραση, η γκρίνια Εκείνης, η ανωριμότητα και τα παράπονα Εκείνου, η δύσκολη εφηβεία των δύο κοριτσιών τους, ο ιδιόρρυθμος μικρός γιος τους, το μωρό, οι φίλοι, η κοινωνική τους ζωή, αλλά και οι δύο πεθερές, δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για να τους βγάλουν εκτός ορίων!

O Γιάννης (Πυγμαλίων Δαδακαρίδης) και η Μαίρη (Ιωάννα Ασημακοπούλου) γνωρίστηκαν σε ένα λούνα-παρκ. Ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος και παντρεύτηκαν σχεδόν αμέσως. Σήμερα, τους βρίσκουμε με τέσσερα παιδιά πια, τα δίδυμα 16χρονα κορίτσια, Άννα (Νεφέλη Οικονόμου) και Έλλη (Μαρίτα Γαγάνη), τον 10χρονο Γιώργο (Κωνσταντίνος Σελβιάδης) και το μόλις μηνών αβάφτιστο κοριτσάκι τους. Το αλάτι και το πιπέρι στην οικογενειακή τους ζωή προσθέτουν σε μεγάλες δόσεις, η μαμά του Γιάννη (Υρώ Μανέ), η μαμά της Μαίρης (Ιωάννα Μαυρέα) και ο κολλητός του Γιάννη, ο Στάθης (Μιχάλης Σαράντης) με τη γυναίκα του Λίτσα (Ελεάνα Στραβοδήμου).

Η καθημερινότητά τους έχει μετατραπεί σε έναν τεράστιο αγώνα δρόμου, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να κρατήσουν και την φλόγα του γάμου τους δυνατή. Βλέποντας όλους τους φίλους και γνωστούς να χωρίζουν, αποφασίζουν, με πρωτοβουλία της Μαίρης, να επισκεφτούν τον ψυχολόγο-σύμβουλο γάμου Βαγγέλη Αυγερινό (Νίκος Σταυρακούδης). Εκεί, το ζευγάρι ξετυλίγει τις πιο κωμικοτραγικές σκηνές της καθημερινής οικογενειακής τρέλας που ζει.

Στο ραντεβού με τον ψυχολόγο, όλα είναι απρόβλεπτα γιατί… κάθε καλή συνεδρία, ξέρεις πώς θα ξεκινήσει, αλλά δεν ξέρεις πού θα καταλήξει!!!

ΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΜΑΟΥΣΗΣ (Πυγμαλίων Δαδακαρίδης): Ο μπαμπάς. Σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός και άνοιξε τη δική του εταιρεία, την «ΑΡΜΑΟΥΣΗ HOME SOLUTIONS». Ουσιαστικά, κάνει εγκατάσταση smart management σε σπίτια νεόχτιστα ή αναβάθμιση σε ήδη υπάρχοντα. Είναι γκατζετάκιας και απόλυτα ενημερωμένος σε ό,τι έχει να κάνει με την τεχνολογία. Είναι ικανός αλλά και αδέξιος εφευρέτης, ενώ ταυτόχρονα είναι μεγάλος μαστροχαλαστής. Λατρεύει την οικογένειά του, αλλά συχνά πνίγεται από τα προβλήματα που προκύπτουν στην καθημερινότητα, γιατί δεν μπορεί να τα διαχειριστεί σωστά. Είναι δραστήριος, ενεργητικός, έξυπνος, γκαφατζής, επιπόλαιος, ενοχικός, λίγο αμελής σε ό,τι έχει να κάνει με τις οικογενειακές υποχρεώσεις και ευθύνες, ενώ πατάει πόδι πάντα σε λάθος στιγμές. Τη γυναίκα του, τη Μαίρη, την λατρεύει, αλλά όπως τα περισσότερα ζευγάρια μέσα σε μία μακροχρόνια σχέση, και μάλιστα με τέσσερα παιδιά, έχει φτάσει σε ένα τέλμα μαζί της. Σαν κλασικό αρσενικό, βέβαια, δεν βλέπει τον λόγο να πάνε σε σύμβουλο γάμου, και δεν πιστεύει ότι χρειάζονται τη βοήθεια κάποιου ξένου. Βρίσκει τη Μαίρη υπερβολική με τη φοβία της περί χωρισμού και θεωρεί ότι είναι απλώς ένα κανονικό ζευγάρι με τα καθημερινά του θέματα, όπως όλα τα άλλα. Είναι καλός και τρυφερός μπαμπάς, αλλά μπορεί να γίνει φοβερά κουραστικός όταν παλιμπαιδίζει. Με τις δίδυμες κόρες του, την Άννα και την Έλλη, δεν μπορεί να βρει σημείο επαφής με τίποτα, οπότε νιώθει πολύ πιο κοντά στον γιο του, τον Γιώργο. Σε ένα... γυναικοκρατούμενο σπίτι, αυτός ο μικρός είναι η μόνη του διέξοδος!

ΜΑΙΡΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ (Ιωάννα Ασημακοπούλου): Η μαμά. Δικηγόρος. Εργάζεται σε ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο, όπου τρέχει όλη μέρα με τις υποθέσεις των μεγαλοδικηγόρων. Φυσικά, η δουλειά της είναι σοβαρή και υπεύθυνη, αφού ερευνά σχολαστικά και προετοιμάζει σωστά τις υποθέσεις που φτάνουν στα δικαστήρια, ωστόσο έχει τη φιλοδοξία μια μέρα να ανοίξει το δικό της δικηγορικό γραφείο. Είναι μια γυναίκα, με τέσσερα παιδιά, που προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ καριέρας και οικογένειας. Κόρη μεγαλογιατρού, αποφάσισε να κάνει την... επανάστασή της και να γίνει δικηγόρος! Με το που έβγαλε τη σχολή, όμως, έμεινε έγκυος στα δίδυμα και η δικηγορία, και η ανέλιξή της σε αυτήν, έμεινε πίσω. Ωστόσο, επειδή τα διαζύγια τα βλέπει παντού γύρω της, στους πελάτες, στην οικογένεια (η μητέρα της έχει χωρίσει με τον πατέρα της) και σχεδόν σε όλες τις φίλες της, ανησυχεί ότι θα συμβεί και στην ίδια. Θέλει, όμως, να το αποτρέψει με κάθε τρόπο και γι’ αυτό προτείνει στον Γιάννη να πάνε προληπτικά σε έναν σύμβουλο γάμου, πριν να είναι πολύ αργά. Με τον Γιάννη ήταν αυτό που λέμε έρωτας με την πρώτη ματιά. Η σχέση τους είναι χτισμένη πάνω στην αγάπη και τον έρωτα, αλλά η αλήθεια είναι πως τώρα τελευταία αισθάνεται μέσα της ένα κενό εξαιτίας της δουλειάς, των υποχρεώσεων του σπιτιού και της ρουτίνας. Έχει επίπεδο, είναι μορφωμένη, έχει θέμα με τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας, είναι συναισθηματική, αστεία, ρομαντική, αλλά έχει και την άγρια πλευρά της. Είναι πολύ υπεύθυνη και αγχώδης, όλα στο σπίτι περνάνε από τα χέρια της. Η Μαίρη με τα παιδιά της είναι τόσο γλυκιά, όσο και... καταπιεστική. Προσπαθεί να είναι δίπλα τους και να είναι μια μοντέρνα μαμά, ωστόσο είναι προφανές ότι δεν καταλαβαίνει απόλυτα τις κόρες της και ότι ο γιος της της φαίνεται πολύ... περίεργος! Το μωρό, προς το παρόν, την ταλαιπωρεί με τις κλασικές ανάγκες του, δηλαδή μαμ, κακά και νάνι.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΛΛΗ ΑΡΜΑΟΥΣΗ (16) (Μαρίτα Γαγάνη): Η δίδυμη κόρη. Μαθήτρια Λυκείου, που ζει για το «φαίνεσθαι», τη μόδα και τα social media. Την ενδιαφέρει να τσατάρει με τις φίλες της, να ποστάρει το τέλειο story και να βγαίνει βόλτες. Για τα μαθήματα του σχολείου αδιαφορεί. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι να είναι δημοφιλής και cool. Είναι σνομπ, ψώνιο και βασικά στην κοσμάρα της. Επίσης, είναι όμορφη. Και το ξέρει. Και το εκμεταλλεύεται πολύ με τα αγόρια. Συχνά, κοροϊδεύει την αδελφή της ότι είναι «φυτό», όπως και τον μικρό αδελφό της ότι είναι εκκολαπτόμενο σπασικλάκι.

ΑΝΝΑ ΑΡΜΑΟΥΣΗ (16) (Νεφέλη Οικονόμου): Η άλλη δίδυμη κόρη. H Άννα με την Έλλη είναι ετεροζυγωτικά δίδυμα, που σημαίνει ότι μπορεί να γεννήθηκαν μαζί, αλλά δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Και δεν μοιάζουν ούτε εξωτερικά ούτε εσωτερικά. Η Άννα είναι του διαβάσματος, θέλει να είναι πρώτη στην τάξη της και γενικά σε όλες τις δραστηριότητες. Είναι ρομαντική, συνεπής (συχνά πιο συνεπής και από τη μητέρα της), συγκροτημένη, προσγειωμένη, έξυπνη και πειθαρχημένη. Είναι ένα κανονικό κορίτσι της ηλικίας του, εμφανίσιμο, που την ενδιαφέρουν τα μαθήματα κι οι γνώσεις, χωρίς να είναι όμως το «φυτό» που την «κοροϊδεύει» η αδελφή της. Και τις πλάκες της κάνει και τις κατακτήσεις της έχει. Την νοιάζει η εμφάνισή της, αλλά όχι σε υπερβολικό βαθμό. Φαίνεται να ζηλεύει ενδόμυχα την αδελφή της, αλλά ξέρει πως δεν μπορεί να γίνει σαν κι εκείνη.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΜΑΟΥΣΗΣ (10) (Κωνσταντίνος Σελβιάδης): Ο γιος της οικογένειας Αρμαούση. Σκανδαλιάρικο ζιζάνιο με μη διαγνωσμένη διάσπαση προσοχής. Παρόλο που δεν θέλει να τον αντιμετωπίζουν σαν μωρό, κουβαλάει μαζί του ένα αστείο κουκλάκι, τον Γουίλι που του μιλάει σαν να είναι φιλαράκι του, προς απορία όλων. Του αρέσει να κάνει φάρσες και διάφορα αστεία, ενώ η Μαίρη ανησυχεί ότι τα πολλά βιντεοπαιχνίδια που παίζει του κάνουν κακό στον εγκέφαλο. Όμως, ο Γιάννης διαφωνεί. Μιλάει λίγο και του αρέσει να περνάει χρόνο με τον πατέρα του. Όπως και του Γιάννη, του αρέσει να περνάει χρόνο μαζί του και να παίζει παιχνίδια απενοχοποιημένος. Ναι, γι’ αυτό διαφωνεί με τη Μαίρη για τα βιντεοπαιχνίδια!

ΜΩΡΟ: Το τέταρτο παιδί της οικογένειας Αρμαούση και το τρίτο... κορίτσι! Αβάπτιστη ακόμα, θα γίνει επική μάχη για το όνομα που θα πάρει...

ΟΙ ΠΕΘΕΡΕΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΜΑΟΥΣΗ (Υρώ Μανέ): Η μαμά του Γιάννη και πεθερά της Μαίρης. Χήρα. Ο πατέρας του Γιάννη, ο Θωμάς, ήταν ο πρώτος και μοναδικός της άντρας. Από τότε που αυτός έφυγε από τη ζωή, έχει αποσυρθεί από τη δουλειά (εργαζόταν στο μεσιτικό γραφείο του Θωμά, που πλέον δεν υπάρχει) και αφοσιώθηκε στα οικιακά και στα κτήματα που έχουν. Κι επειδή ουσιαστικά δεν έχει κάτι για να ασχολείται, ασχολείται με την οικογένεια του Γιάννη. Δεν ενέκρινε ποτέ τη Μαίρη (ουσιαστικά τη μητέρα της Μαίρης) και φροντίζει να το δείχνει σε κάθε ευκαιρία, δημιουργώντας εντάσεις. Είναι χρυσοχέρα και μαγειρεύει τα πάντα, αλλά πιο συχνά ρεβυθάδα, ρεβυθοκεφτέδες κι ό,τι έχει σχέση με ρεβύθια, που αρέσουν μόνο στην ίδια και σε κανέναν άλλο. Είναι «επαγγελματίας» ξεματιάστρα και κλασική Ελληνίδα μάνα. Είναι ανεξάρτητη οικονομικά, αλλά με τα χρήματα είναι κάπως «σφιχτή». Επειδή ξέρει πώς βγαίνουν τα λεφτά, και τα δικά της τα έχει κερδίσει με κόπο, τα υπολογίζει. Με τα εγγόνια της τα πάει αρκετά καλά, αν και δεν μπορεί να συνεννοηθεί απόλυτα, αφού δεν τα πάει πολύ καλά με την τεχνολογία. Kαπάτσα, κοτσονάτη και νοικοκυρά, τον Γιάννη τον μεγάλωσε σωστά και με θυσίες, κι αυτό ο Γιάννης της το αναγνωρίζει. Είναι επιεικής μαζί της και ζητάει από τη Μαίρη να δείξει κατανόηση. Η Μαίρη της μιλάει στον πληθυντικό, αλλά μόνο σ’ αυτό το επίπεδο κρατάνε τους τύπους. Είναι σε ανοιχτή κόντρα! Η Δέσποινα, που έχει μάθει να είναι αρχηγός του σπιτιού, γίνεται παρεμβατική. Έχει άποψη για τα πάντα, την αφορούν, δεν την αφορούν. Ταιριάζει με τη συμπεθέρα της στο ότι είναι κι αυτή κυριαρχική, χειριστική και επικριτική (σε όλα δηλαδή, γι’ αυτό έχουν τέτοια κόντρα μεταξύ τους), ενώ πιστεύει ότι δεν κάνει ΠΟΤΕ λάθος! Η Μαίρη καταπίνει, καταπίνει (γιατί κάποιος πρέπει να κρατάει και τα παιδιά σε ώρα ανάγκης), αλλά άνθρωπος είναι κι αυτή με πεπερασμένες αντοχές...

ΤΖΟ ΚΡΗΤΙΚΟΥ (Ιωάννα Μαυρέα): Η μαμά της Μαίρης και πεθερά του Γιάννη. Αυταρχική, δυναμική, χειριστική και επικριτική. Δεν χωνεύει καθόλου τον γαμπρό της, Γιάννη, και τον κατηγορεί όλη την ώρα. Πιστεύει ότι η κόρη της είναι κελεπούρι (ειδικά με τη μητέρα που έχει) και θα μπορούσε να βρει άπειρους καλύτερους απ’ τον Γιάννη, ακόμα και τώρα! Στη Μαίρη δε συγχωρεί που δεν έδωσε το όνομά της σε καμιά της κόρη, αλλά ελπίζει για το όνομα στο 4ο εγγονάκι. Επίσης, εκνευρίζεται που η κόρη της έδωσε το όνομα του πρώην άντρα της στον γιο της. Με τον άντρα της (τον μεγαλογυναικολόγο) έχουν χωρίσει εδώ και χρόνια και η Τζο αναζητεί τον επόμενο άξιο σύντροφό της, κάποιον που να μπορεί να σταθεί δίπλα της! Έχει λεφτά, παρόλο που δεν έχει δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή της. Είναι από τους πλούσιους που δεν έχουν επαφή με τα κοινά προβλήματα των «απλών ανθρώπων», όπως το να πληρώνεις λογαριασμούς. Είναι αυτάρεσκη, πολύ κομψή, ντυμένη πάντα άψογα και με ακριβά ρούχα, ενώ συχνάζει σε γκαλερί, μουσεία και κουλτουριάρικες παραστάσεις. Τα εγγόνια της τα αγαπάει, αλλά πετάει τις μπηχτές της για τους πόντους που έχει πάρει τελευταία η Έλλη, για την «ξενέρωτη» Άννα και τον «πυροβολημένο» Γιώργο. Με τη Μαίρη έχουν μια διαρκή κόντρα μάνας-κόρης, αλλά η Τζο βρίσκεται και σε συνεχή κόντρα με τη συμπεθέρα της, τη Δέσποινα. Τη μισεί θανάσιμα, την σνομπάρει και φυσικά τη βρίσκει πολύ λαϊκή.

Ο ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ (Νίκος Σταυρακούδης): Ο Ψυχολόγος. Ο Βαγγέλης είναι cool και καταφέρνει με την ηρεμία του να αποσπάσει από το ζευγάρι μία εκ βαθέων ειλικρίνεια που είναι σχεδόν ανακουφιστική. Δεν καταλαβαίνουμε, όμως, ακριβώς τα συμπεράσματα που βγάζει για το ζευγάρι, αφού είναι λίγο αινιγματικός και κρυψίνους. Ωστόσο, με τους πελάτες του έχει μία σχέση στενή και άρρηκτη. Είναι σαν οι πελάτες του να μην έχουν πάει σ’ αυτόν για να τους βρει κάποια λύση στα θέματά τους, αλλά κυρίως για να του μιλήσουν και να τα βγάλουν από μέσα τους. Έχει μια περίεργη αίσθηση του χιούμορ, που αποκαλύπτεται σπάνια, ενώ αγαπημένο του χόμπι είναι να προτείνει δύσκολες «αποστολές» στους πελάτες του. Έτσι, γιατί μπορεί!

ΟΙ ΚΟΛΛΗΤΟΙ

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ (Μιχάλης Σαράντης): Ο γείτονας και κολλητός του Γιάννη. Έχει συνεργείο αυτοκινήτων, είναι «χύμα στο κύμα», μια λαϊκή περσόνα. Ο Γιάννης τον αγαπάει και κάνει παρέα μαζί του, γιατί έχει πλάκα, αλλά και γιατί μαζί του νιώθει πιο νέος. Επίσης, ο Στάθης ασχολείται από χόμπι με τα κομπιούτερ και του αρέσουν τα χακερίστικα, κάτι που τον φέρνει κοντά με τον Γιάννη, που έχει ένα hi tech επάγγελμα. Με τη γυναίκα του, τη Λίτσα, ταιριάζει πολύ και επικοινωνεί μαζί της απόλυτα. Είναι φαινομενικά το τέλειο ζευγάρι, δεν τσακώνονται ποτέ, είναι ερωτευμένοι και δε διστάζουν να δείξουν δημόσια τον έρωτά τους. Ο Στάθης εκνευρίζει τη Μαίρη, γιατί όποτε έρχεται σπίτι τους, εκείνη αντικρίζει έναν άλλον στη θέση του άντρα της. Πιστεύει ότι ο Στάθης παρασύρει τον Γιάννη σε προεφηβικές συμπεριφορές. Ο Στάθης μπορεί να μην τα πηγαίνει καλά με τους τρόπους, αλλά είναι καλόψυχος και έχει τον... τρόπο του να σε κερδίζει!

ΛΙΤΣΑ ΤΕΡΖΑΚΗ (Ελεάνα Στραβοδήμου): Η γυναίκα του Στάθη. Ασχολείται με μανικιούρ - πεντικιούρ (η ίδια αυτοαποκαλείται nail artist), ενώ προτιμάει αλλόκοτα ντυσίματα και χτενίσματα. Τον άντρα της τον είδε, τον ερωτεύτηκε και τον παντρεύτηκε με συνοπτικές διαδικασίες, με πολιτικό γάμο. Ζηλεύει πολύ τον Στάθη, αν και μπροστά του δεν το δείχνει, και λέει πως θα ’θελε να είχε ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά μαζί του, όπως η Μαίρη με τον Γιάννη. Συμπαθεί πάρα πολύ τη Μαίρη και την αισθάνεται κολλητή της, παρόλο που το μορφωτικό τους επίπεδο είναι η μέρα με τη νύχτα. Για τη Μαίρη η Λίτσα είναι μια με το ζόρι κολλητή (εξαιτίας της φιλίας του Γιάννη με τον Στάθη), αφού αυτή είναι… λίγο ζώδια, λίγο τιβί και τ’ αγόρι της. Παρόλα αυτά, η Μαίρη βρίσκει στο πρόσωπό της έναν άνθρωπο που τη χαλαρώνει απ’ τα προβλήματά της, αλλά και που την τσιτώνει με τη συμπεριφορά της. Όπως και να ’χει, η Μαίρη εκπλήσσεται να ανακαλύπτει κάθε φορά ότι σε πολλά πράγματα η Λίτσα είναι σε καλύτερη μοίρα από την ίδια!

H νέα κωμωδία του ΑΝΤ1 βασίζεται στο φορμάτ «LA FAMIGLIA» των Ran Dovrat, Avi Belkin και Ohad Perach. Διανέμεται από την ARMOZA FORMATS (an ITV Company).

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Βασίλης Θωμόπουλος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Ζήσης Ρούμπος, Τόλης Παπαδημητρίου, Μάνος Τσότρας

Executive Producer: PEDIO PRODUCTIONS

Πρωταγωνιστούν: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Νίκος Σταυρακούδης, Μιχάλης Σαράντης, Ιωάννα Μαυρέα, Ελεάνα Στραβοδήμου, Μαρίτα Γαγάνη, Νεφέλη Οικονόμου, Κωνσταντίνος Σελβιάδης.

Στον ρόλο της Δέσποινας η Υρώ Μανέ

«Η Φαμίλια»: Πρεμιέρα την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, και κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1

#HFamilia