“Παρουσιάστε!”: οι ήρωες της κωμικής σειράς που “κάνει έφοδο” στον ΑΝΤ1

Γνωρίστε τους χαρακτήρες της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 που κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου.

Φαντάροι, καταδρομείς, αρβύλες, σκοπιές, ΚΨΜ, αλλά και… μια ελληνίδα μάνα, ένας influencer, ένας πλαστικός χειρουργός, μία γραμματέας-τζογαδόρος, ένα τροχόσπιτο.

Το «Παρουσιάστε!» από την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, και κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 21:00 «κατατάσσεται» στο καινούριο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Δύο στρατόπεδα σε παραμεθόριο περιοχή. Δύο διοικητές στη μέση μιας «μάχης» που προϋπάρχει για μια γυναίκα και φουντώνει για μία θέση Ταξίαρχου! Ο ένας στρατολάγνος, στιγνός μιλιταριστής με στρατόπεδο «Προβλεπέ» και ο άλλος το «απόλυτο Χύμα»! Γούλας ο ένας, Σκορδάς ο άλλος! Ορκισμένοι εχθροί!

Ο Λευτέρης Γούλας (Γιάννης Μπέζος), διοικητής του σκληροπυρηνικού στρατοπέδου καταδρομέων, θα προσπαθήσει με θεμιτά και (κυρίως) αθέμιτα μέσα να αποκλείσει τον «γείτονα» διοικητή, Θανάση Σκορδά (Μανώλης Μαυροματάκης), απ’ την κούρσα της διαδοχής στη θέση του ηγέτη της Ταξιαρχίας.

Η κατάσταση όμως ξεφεύγει, όταν τα δύο στρατόπεδα συγχωνεύονται προσωρινά και αναγκάζονται να «συγκατοικήσουν» μοιράζοντας αρμοδιότητες και… πονοκεφάλους στον απερχόμενο Ταξίαρχο (Θοδωρής Κατσαφάδος).

Τι θα γίνει όταν ένα στρατόπεδο γεμάτο σκληρά εκπαιδευμένους κομάντος θα πρέπει να συνυπάρξει με ένα στρατόπεδο που ο πιο σκληρός του φαντάρος, έχει τη μάνα του (Λένα Ουζουνίδου) σταθμευμένη απ’ έξω, με τροχόσπιτο;

«Παρουσιάστε!»: Πρεμιέρα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος, Μιχάλης Βογιατζάκης

Ιδέα-Σενάριο: Μάκης Πιτταράς

Εκτέλεση Παραγωγής: J.K. Productions

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Μπέζος, Μανώλης Μαυροματάκης, Λένα Ουζουνίδου, Βαλέρια Κουρούπη, Βασιλική Τρουφάκου, Σταύρος Μαρκάλας, Ελεάνα Καυκαλά, Κυριάκος Σαλής, Βίκτωρας Πέτσας, Μάνος Καζαμίας, Ιωάννης Απέργης, Αλέξης Βιδαλάκης, Μάριος Δερβιτσιώτης, Γιώργος Ζυγούρης, Ηρακλής Κωστάκης, Θάλεια Σταματέλου.

Στον ρόλο του Ταξίαρχου ο Θοδωρής Κατσαφάδος

#Parousiaste

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Λευτέρης Γούλας - Διοικητής του στρατοπέδου 31 Τ.Κ./Τάγμα καταδρομέων (Γιάννης Μπέζος)

Η κόντρα του Λευτέρη Γούλα με τον Θανάση Σκορδά κρατάει χρόνια, γιατί ο παλιός του φίλος Σκορδάς του «έφαγε» τη γυναίκα της ζωής του. Τώρα δεν έχει σε καμία εκτίμηση ούτε τον ίδιο αλλά ούτε και το χύμα στρατόπεδό του. Αγαπάει βαθιά την κόρη του, Ειρήνη Βαρκάρη, αλλά η εμμονή του με το να κρατάει το «κοριτσάκι του» μακριά από άλλους άνδρες, την κάνει να ασφυκτιά. Θεωρεί το στρατόπεδό του υπόδειγμα και δεν θα αφήσει κανέναν να «επηρεάσει» τους καταδρομείς του. Θα δει τη συγχώνευση των δύο στρατοπέδων ως μεγάλη ευκαιρία για τη στρατιωτική του καριέρα και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να κερδίσει την κούρσα της διαδοχής στη θέση του ηγέτη της Ταξιαρχίας. Όταν τα δύο στρατόπεδα συγχωνευτούν, βρίσκει ακόμα μία ευκαιρία: να πάρει το αίμα του πίσω από τον Σκορδά…

Θανάσης Σκορδάς - Διοικητής 12 ΤΥΠ aka «Του Σκορδά το Χάνι» (Μανώλης Μαυροματάκης)

Βαθιά ευαίσθητος, αλλά και παθιασμένος όταν βρει κάτι να τον κινητοποιήσει. Οι φαντάροι του πολλές φορές «εκμεταλλεύονται» την καλοσύνη του, ξεπερνώντας τα όρια και εξοργίζοντάς τον. Παθαίνει σοβαρό σοκ, επειδή εκτός από τη γυναίκα του, τον παράτησε και ο γιος του. Μεγάλο του απωθημένο το restart στην ερωτική του ζωή. Η συγχώνευση των δύο στρατοπέδων είναι το τελευταίο πράγμα που περίμενε και η συνδιοίκηση της νέας μονάδας με τον Γούλα φαντάζει εφιάλτης, αφού ξυπνάει την παλαιότερη «έχθρα» τους. Αυτή τη φορά όμως, είναι αποφασισμένος να του δείξει ποιος έχει το πάνω χέρι…

Λεόντιος Καρακώστας «Ο Ταξίαρχος» (Θοδωρής Κατσαφάδος)

Πατέρας της πρώην γυναίκας του Σκορδά και του Γούλα. Βρίσκεται σε ενεργή υπηρεσία πέραν της ηλικίας συνταξιοδότησης, γιατί ήταν πάντα εμμονικός με τη δουλειά του. Ένα ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, όμως, του αλλάζει την κοσμοθεωρία και καταπιάνεται με πολλά χόμπι, μέχρι να εγκριθούν τα χαρτιά του και να πάρει τη σύνταξη. Στο «πόδι» του, ως ηγέτη της ταξιαρχίας, θα αφήσει έναν εκ των δύο πρώην γαμπρών του. Δεδομένου πως αυτός θα αποφασίσει ποιος απ’ τους δύο θα τον διαδεχθεί, οι δύο διοικητές κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν την εύνοιά του, αλλά με τις πράξεις τους καταφέρνουν το αντίθετο: να του δημιουργούν συνεχώς προβλήματα!

Ναταλία Μαργαρώνη «Η Ελληνίδα μάνα» (Λένα Ουζουνίδου)

Έχει παθολογική αγάπη στο γιο της, Βαγγέλη Μαργαρώνη, και γι’ αυτό έχει στήσει τροχόσπιτο έξω από το στρατόπεδο του Σκορδά, όπου ο Βαγγελάκης της κάνει τη θητεία του, ώστε να είναι πάντα κοντά του. Του μαγειρεύει τα αγαπημένα του φαγητά -για να μην πειράξουν το στομαχάκι του οι αηδίες που σερβίρουν στο στρατόπεδο, και τρέχει συνεχώς από πίσω του, κάνοντάς τον περίγελο σε όλους. Καπάτσα, πιάνει την κουβέντα στον καθένα, καταλήγοντας να ξέρει τα μυστικά και τα εσώψυχα όλου του στρατοπέδου και των περιχώρων. Έχει χωρίσει με τον άντρα της, αλλά δεν τολμάει να το πει στο παιδί της. Θα έρθει πιο κοντά με τον Σκορδά και το φλερτ που θα αναπτυχθεί, θα την βάλει σε περιπέτειες με τον γιο της…

Γλυκερία Μποτώνη «Η μάνα του λόχου και του τζόγου» (Βαλέρια Κουρούπη)

Πολιτικό προσωπικό στο γραφείο του Σκορδά. Είναι μονίμως στο κατόπι του Σκορδά και το μόνο που τη νοιάζει είναι να μην τον εκμεταλλεύονται οι φαντάροι. Κυνηγάει και ελέγχει τους πάντες, για να λειτουργούν όλα ρολόι. Είναι κρυφά ερωτευμένη με τον Γούλα εδώ και χρόνια. Δεν έχει ζωή εκτός στρατοπέδου. Περνά όλη της τη μέρα εκεί, ενώ φέρνει και τάπερ στον Σκορδά για να τρώει. Στο γραφείο της στο στρατόπεδο «σκοτώνεται στη δουλειά», παίζοντας όλη μέρα φρουτάκια και ιππόδρομο στον υπολογιστή. Μετά την ένωση των στρατοπέδων, θα γίνει πολλές φορές η «γέφυρα» ανάμεσα στους εχθρούς Σκορδά και Γούλα, προσπαθώντας συνέχεια να τους βάζει να λύνουν τις διαφορές τους και να τους συμφιλιώνει.

Φραντζέσκα «Το αγρίμι» (Βασιλική Τρουφάκου)

Μαζί με τον αδερφό της, Φίλη, έχουν στο χωριό τα «Μαγειρευτά της Μανούλας σου» έναν «πολυχώρο» ταβέρνα/net-cafe/delivery/μαγειρείο/πλυντήριο για να εκμεταλλεύονται κάθε ανάγκη των φαντάρων των δύο στρατοπέδων. Άνοιξαν το μαγαζί με τα τελευταία λεφτά που κληρονόμησαν από τον πατέρα τους. Σε μόνιμη κόντρα με τον αδερφό της, η Φραντζέσκα δεν μπορεί να συγκρατήσει την καυστική της ειρωνεία και γίνεται φόβος και τρόμος των πελατών τους, αλλά και πηγή αμέτρητων αρνητικών κριτικών στο ίντερνετ. Το κόλλημα του φαντάρου Μαργαρώνη μαζί της τη «βγάζει από τα ρούχα της». Σύντομα, όμως, θα ερωτευτεί έναν φαντάρο με τον οποίον τη χωρίζει χάσμα «καλλιέργειας»...

Αλέξανδρος Μέγας «Ο Χώστης» (Σταύρος Μαρκάλας)

Εποπ δεκανέας στο «προβλεπέ» στρατόπεδο και δεξί χέρι του Γούλα. «Τρέχει» τους φαντάρους δίχως έλεος. Έχει κρυφά σχέση με την κόρη του Γούλα, τη Βαρκάρη, αλλά, ενώ αυτός το βλέπει σοβαρά, εκείνη τον έχει στο περίμενε… Είναι παιδί γιατρίνας και δασκάλου καράτε, που όμως δεν πήρε όσα θα ήθελε απ' το IQ της μητέρας του. Σε ηλικία 10 χρονών, έγινε μέγας αστέρας ταινιών καράτε με την αρωγή του πατέρα του, που πήρε όμως τον κάτω δρόμο απ’ την πολλή δόξα. Τώρα, κρύβει τις τραυματικές ανασφάλειες του παρελθόντος και τις ευαισθησίες του κάτω απ' το image του «ματσό» καταδρομέα. Όταν καταλάβει ότι κάτι έχει «παιχτεί» στο παρελθόν ανάμεσα στον νεοσύλλεκτο Καρυπίδη και την κοπέλα του, θα δώσει την απόλυτη μάχη για να κρατήσει τη σχέση του με την Ειρήνη Βαρκάρη.

Ειρήνη Βαρκάρη «Η καταπιεσμένη κόρη» (Ελεάνα Καυκαλά)

Ανθυπολοχαγός στο στρατόπεδο των καταδρομέων και κόρη του Γούλα. Η συνύπαρξη στο ίδιο στρατόπεδο με τον πατέρα της δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έχει σχέση με τον Αλέξανδρο Μέγα, κρυφή από τον Γούλα, άσχετα αν το ξέρει όλος ο κόσμος. Προσπαθεί να μη βγάζει τη θηλυκότητά της στους φαντάρους, για να μην της πάρουν τον αέρα και έτσι γίνεται αυστηρή και αντράκι. Η έλευση του νεοσύλλεκτου Καρυπίδη στο δίπλα στρατόπεδο της έρχεται σαν κεραμίδα, αφού είχε παρελθόν μαζί του. Θέλει εδώ και καιρό να πάρει μετάθεση απ’ τη μονάδα του πατέρα της, όλα όμως αλλάζουν όταν ξαναβρίσκεται -μετά από καιρό- με τον Καρυπίδη…

Τάσος Καρυπίδης «Ο νεοσύλλεκτος nerd» (Κυριάκος Σαλής)

Entrepreneur εφαρμογών που χρωστάει σε όποιον μιλάει ελληνικά. Στο παρελθόν έκανε τα πάντα για να παίρνει αναβολές, αλλά αυτή τη φορά παρουσιάζεται στο στρατόπεδο με τη θέλησή του για να κρυφτεί από τους τοκογλύφους που του δάνεισαν για να φτιάχνει τις εφαρμογές του. Η πρώτη εφαρμογή του, το stravadigo app, όπου με αυτήν οι φαντάροι έχουν τη δυνατότητα να γράφουν κριτικές για τα στρατόπεδα που υπηρετούν, έσκισε. Παρουσιάζεται στο στρατόπεδο του Σκορδά. Όταν καταλάβει ότι στο γειτονικό στρατόπεδο των καταδρομέων βρίσκεται η Ειρήνη Βαρκάρη, με την οποία έχει παρελθόν, θα την κυνηγήσει δημιουργώντας σύντομα δύο νέους εχθρούς, τον Μέγα και τον Γούλα. Θα βρει το father-figure στο πρόσωπο του Σκορδά.

Βαγγέλης Μαργαρώνης «Ο μαμάκιας φαντάρος» (Βίκτωρας Πέτσας)

Κακομαθημένος-μαμόθρεφτος, δεν παίρνει ευθύνη ποτέ για τίποτα. Η μάνα του, που έχει στρατοπεδεύσει έξω από το στρατόπεδο με τροχόσπιτο, του σπάει τα νεύρα. Το «παίζει σκληρός» μαζί της μπροστά στους άλλους φαντάρους, αλλά όταν είναι μόνοι τους είναι τελείως μαμάκιας. Δεν μπορεί να την ξεκόψει, γιατί δεν ξέρει να κάνει τίποτα μόνος του. Έχει μάθει να του μαγειρεύουν, να του πλένουν και να του δίνουν λεφτά… Δεν έχει ιδέα για το διαζύγιο των γονιών του και θα πέσει απ' τα σύννεφα μόλις το μάθει. Είναι τρελά ερωτευμένος με τη Φραντζέσκα, η οποία συνέχεια τον απορρίπτει, αλλά αυτός δεν παραδίδει ποτέ τα όπλα…

Σωτήρης Δαλέκας «Ο χωμένος chef» (Αλέξης Βιδαλάκης)

Ο μάγειρας του στρατοπέδου του Σκορδά. Είναι Φαρσαλιώτης σεφ που συγκαλύπτει την προφορά και την καταγωγή του κάτω από φινετσάτες σπουδές και γκουρμεδιές που δεν χωράνε στο στρατό. Παρά τις σεζόν του σε τοπ εστιατόρια της Μυκόνου, είναι το απόλυτο θύμα που «χώνεται» σε όλες τις υπηρεσίες, επειδή έδειξε προθυμία τις πρώτες του μέρες του στον στρατό. Ενώ γκρινιάζει αιώνια για το ανελέητο «χώσιμο» που του κάνουν, το ψώνιο του ότι τα κάνει όλα καλύτερα απ' τους άλλους, θα του φέρνει συνέχεια άλλη μια υπηρεσία στο κεφάλι.

Μαρίνος Αντύπας «Η ήρεμη δύναμη» (Μάριος Δερβιτσιώτης)

Κουρέας στο στρατόπεδο του Σκορδά. Προσπαθεί συνέχεια να βρει τρόπους να αφήσει μούσι. Έχει προσπαθήσει μέχρι και να χρηματίσει τον Διοικητή του για να κάνει τα στραβά μάτια. Κάνει περίεργα και μοδάτα κουρέματα σε όλους και μετά ο Σκορδάς τραβάει τα μαλλιά του. Συνήθως είναι «ελεύθερος ξυραφιού», αφού χρηματίζει τον γιατρό της μονάδας. Εριστικός και έντονα περιπαιχτικός απέναντι στον Μαργαρώνη, κατά βάθος τον βλέπει σαν αδερφάκι. Την «πέφτει» στη Ναταλία για να τον τσαντίσει μετά από ένα «χώσιμο» σε υπηρεσία, γεγονός που φέρνει μόνιμη κόντρα ανάμεσα στους δύο φαντάρους.

Έκτορας Παπανίδης «Ο λόγιος πλαστικός» (Γιώργος Ζυγούρης)

Είναι ο γιατρός που εξυπηρετεί και τα δύο στρατόπεδα. Έχει σπουδάσει πλαστικός χειρουργός και ψυχολόγος στο Μπουργκάς. Θεωρεί πως κάθε μέρα που περνάει στο στρατόπεδο, τον κάνει να χάνει λεφτά, οπότε στήνει μια ωραιότατη μπίζνα και κάνει μεσοθεραπείες και μπότοξ στις κυρίες του χωριού που δεν είχαν ιδέα από αυτά πριν έρθει. Οι γνώσεις του στην ψυχανάλυση είναι λιγότερες και πιο μπερδεμένες απ' ό,τι θέλει να πιστεύει, παρ' όλα αυτά θα τις βάλει σε φουλ εφαρμογή στήνοντας άθελά του ίντριγκες χωρίς τελειωμό…

Τρύφων Πανδής «Ο Φαντάρος- influencer» (Ηρακλής Κωστάκης)

Ζει και να αναπνέει για το επόμενο χορηγούμενο στόρι στο ίνστα και τον επόμενο χορηγό που θα κλείσει. Έχει εκπομπή στο διαδίκτυο για unboxing, σχέσεις, ζώδια, x-treme sports. Ό,τι και να κάνει στη ζωή του, το βγάζει στο ίντερνετ. Τρέφεται με followers και όποιο καινούργιο challenge προκύψει, το υιοθετεί. Μπαίνει στους καταδρομείς -στο στρατόπεδο του Γούλα- για να φτιάξει το #specialforceschallenge κάνοντας τη θητεία του, αλλά ο Γούλας τον… «έχει πήξει άσχημα».

Φίλης «Το λαμόγιο» (Μάνος Καζαμίας)

Αδερφός της Φραντζέσκας. Το λαμόγιο του χωριού και μικροαπατεώνας που θα στήσει την κάθε κραυγαλέα αρπαχτή που του επιτρέπει το επαρχιακό του μυαλό. Βρίσκει συνέχεια καινούργιους τρόπους για να σαμποτάρει το μαγειρείο του στρατοπέδου, ώστε οι φαντάροι να καταλήγουν να παραγγέλνουν από το δικό τους μαγαζί… φτάνοντας ακόμα και σε δολιοφθορά. Ο Έλτον αποτελεί το alter ego του στο μαγαζί και κατάσκοπό του στα δύο στρατόπεδα…

Έλτον Μπέγιας «Ο Φορτηγατζής trapper» (Ιωάννης Απέργης)

Είναι ο οδηγός φορτηγού της τροφοδοσίας των δύο στρατοπέδων. Είναι ξερόλας και φουλ κουτσομπόλης, αλλά καλή ψυχή και αγαθός. Η δεύτερή του δουλειά είναι στο μαγαζί του Φίλη και της Φραντζέσκας ως ντελιβεράς. Φορέας κουτσομπολιών και ειδήσεων που καταλήγουν να «ανακατεύουν» τα δύο στρατόπεδα.

Βανέσα Καψάλη «Ο έκπτωτος άγγελος» (Θάλεια Σταματέλου)

Επαγγελματίας οπλίτης στο στρατόπεδο του Σκορδά. Είναι η βαφτιστήρα του Φίλη, αλλά είναι τσακωμένη μαζί του εδώ και καιρό για κληρονομικά θέματα. Αρχικά υπηρετούσε στο στρατόπεδο του Γούλα και ήταν ένα άριστο στέλεχος. Ήταν όμως κρυφά ερωτευμένη με τον Μέγα και όταν εκείνος τα έφτιαξε με τη Βαρκάρη, η Βανέσα έπαθε breakdown. Ο Γούλας την έδιωξε από το στρατόπεδό του και πήρε μετάθεση για το στρατόπεδο του Σκορδά. Είναι ραδιούργα, πονηρή και χειριστική. Δεν έχει ξεπεράσει ποτέ τον έρωτά της για τον Μέγα και εκδηλώνει με κάθε ευκαιρία το μίσος της για τη Βαρκάρη.