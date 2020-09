Life

Έγινε μανούλα η Τζίτζι Χαντίντ

Η ανάρτηση του top model για τη γέννηση του μωρού της.

Το πρώτο της παιδί έφερε στον κόσμο η Τζίτζι Χαντίντ, η οποία ανακοίνωσε το χαρμόσυνο γεγονός μέσω ανάρτησής της στο Instagram.

Η 25χρονη γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι, τον καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Ζάιν Μάλικ.

«Το κοριτσάκι μας ήρθε στη Γη το Σαββατοκύριακο και έχει ήδη αλλάξει τον κόσμο. Είμαστε ερωτευμένοι μαζί της» έγραψε το top model στη φωτογραφία που ανάρτησε με το μωράκι της.

O Ζάιν Μάλικ ανέβασε την ίδια φωτογραφία και έγραψε: «Το κοριτσάκι μας ήρθε, υγιές και όμορφο. Το να εκφράσω με λόγια τι νιώθω αυτή τη στιγμή είναι αδύνατον. Η αγάπη που νιώθω για αυτόν τον μικροσκοπικό άνθρωπο είναι πέρα από τη λογική. Είμαι ευγνώμων που τη γνώρισα, περήφανος που λέω ότι είναι δική μου και ευχαριστώ για τη ζωή που θα έχουμε μαζί».