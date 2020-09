Πολιτική

Κορονοϊός: Νέο μήνυμα Μητσοτάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στους πολίτες θα απευθυνθεί για μία ακόμα φορά ο Πρωθυπουργός. Πέτσας: είμαστε σε κρίσιμη φάση για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Μήνυμα προς τους πολίτες θα απευθύνει στις 18:00 σήμερα το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα, ο πρωθυπουργός θα ενημερώσει τους πολίτες για την πορεία του κορονοϊού, όπως τόνισε όμως, δεν πρόκειται να ανακοινώσει νέα μέτρα ή lockdow.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο Στ. Πέτσας συνεχίζοντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών «ο πρωθυπουργός σε όλες τις διεθνείς επαφές του ανέδειξε την ευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος που αγγίζει ζωτικά ευρωπαϊκά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχει πλέον ένας έτοιμος κατάλογος κυρώσεων σε περίπτωση που η Τουρκία επιμείνει σε μονομερείς ενέργειες».

Στη συνέχεια, περνώντας στο κρίσιμο θέμα της υγειονομικής κρίσης επεσήμανε ότι «όσον αφορά τον κορονοϊό είμαστε σε μια κρίσιμη φάση για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Το παράδειγμα άλλων χωρών ας ληφθεί απ' όλους μας σοβαρά υπόψη. Η Γαλλία για παράδειγμα μια προηγμένη ευρωπαϊκή χώρα με περίπου εξαπλάσιο πληθυσμό από την Ελλάδα καταγράφει σταθερά τις τελευταίες ημέρες πάνω από 10.000 κρούσματα κορονοϊού ημερησίως. Αναλογικά δηλαδή, με βάση τον πληθυσμό της η Ελλάδα θα ξεπερνούσε ακόμη και τα 1.600 κρούσματα ημερησίως. Όμως χάρις στα μέτρα που έχουν ληφθεί και χάρις την ατομική ευθύνη και τη συλλογική ωριμότητα που επέδειξε και εξακολουθεί να επιδεικνύει η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, τα κρούσματα στη χώρα μας έχουν σταθεροποιηθεί σε πάνω από 300 ημερησίως. Η σύγκριση, επίσης, με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με παρόμοιο πληθυσμό, αποδεικνύει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να τα καταφέρνει καλύτερα στην αντιμετώπιση της πανδημίας από πολλές άλλες χώρες, τόσο σε αριθμό κρουσμάτων όσο και σε αριθμό θανάτων».

Στο σημείο αυτό μάλιστα παρέθεσε γραφήματα για την επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές.

«Η καλύτερη επιδημιολογική εικόνα στην Ελλάδα δεν οδηγεί σε εφησυχασμό, αλλά σε εγρήγορση προκειμένου να την βελτιώσουμε. Γιατί η πανδημία εξελίσσεται δυναμικά. Και η στρατηγική μας απέναντι στον κορονοϊό, για να είναι αποτελεσματική, είναι επίσης δυναμική, και καθορίζεται από την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αναλυτικά ανέφερε πως «από τον Ιούλιο και κυρίως από τις αρχές Αυγούστου και μετά, παίρνουμε πρόσθετα μέτρα, είτε τοπικού χαρακτήρα, είτε οριζόντια. Παρά τα μέτρα αυτά, τα κρούσματα έχουν σταθεροποιηθεί σ' ένα μεγάλο ύψος, με τα περισσότερα από αυτά να καταγράφονται στην Αττική. Είναι κατά συνέπεια επιτακτική ανάγκη να τηρούμε όλοι τα μέτρα που ισχύουν στην περιοχή μας. Τηρώντας τις συστάσεις των ειδικών, προστατεύουμε κατ' αρχήν τη ζωή μας και τη ζωή των δικών μας. Προστατεύουμε ταυτόχρονα τη δουλειά μας. Τον τζίρο της επιχείρησης που δουλεύουμε, δηλαδή το εισόδημά μας. Τους συναδέλφους μας, με τους οποίους συναναστρεφόμαστε καθημερινά. Ενώ προσφέρουμε και στους δικούς μας ανθρώπους, που μας περιμένουν όταν γυρνάμε στο σπίτι - τους παππούδες και τις γιαγιάδες, τους γονείς και τα παιδιά μας».

Ο κ. Πέτσας υπογράμμισε ότι «προκειμένου να αποφύγουμε σκληρότερα μέτρα που θα κοστίσουν και στην οικονομία και σε ολόκληρη την κοινωνία είναι επομένως επιτακτική ανάγκη να εφαρμόζουμε όλοι, σχολαστικά, τα μέτρα που επιδεικνύουν οι ειδικοί και αποφασίζει η Πολιτεία. Μείζονος σημασίας είναι η χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους και ιδιαίτερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ιδίως κατά τις ώρες αιχμής, χρειάζεται πολλή προσοχή και η Κυβέρνηση καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος της συμφόρησης».

Και ανέλυσε: «Η πολιτική μας για τη μείωση της συμφόρησης βασίζεται στο τρίπτυχο, περισσότερα λεωφορεία, υποχρεωτική τηλεργασία σε ποσοστό 40% όπου είναι εφικτό, καθώς και κυλιόμενο ωράριο για να περιοριστεί ο αριθμός των επιβατών που βρίσκεται την ίδια στιγμή σε αποβάθρες και στάσεις.

Ειδικά για τα λεωφορεία, από τα στοιχεία, του ΟΑΣΑ, γίνεται σαφές ότι η πληρότητα - άνω του 65% - των οχημάτων στις ώρες αιχμής δεν ξεπερνά το 5,5 %. Υπογραμμίζεται ότι από τα 850 οχήματα που παραλάβαμε, σήμερα βρίσκονται στους δρόμους της Αθήνας 1.100 λεωφορεία, χωρητικότητας από 60 έως 150 ατόμων. Επειδή όμως, τα περισσότερα λεωφορεία, σε αυτή τη συγκυρία, είναι απαραίτητα, θα γίνουν τις προσεχείς ημέρες και νέες ανακοινώσεις για την άμεση αύξηση του στόλου με δεκάδες λεωφορεία προκειμένου να δρομολογηθούν περισσότερα στις γραμμές που υπάρχει συμφόρηση κατά τις ώρες αιχμής.

Υπογραμμίζεται ακόμη ότι στα μέσα Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, θα έχουμε την πρώτη παράδοση λεωφορείων από συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα».

Αναφορικά με τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό/προσφυγικό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως «η Ευρωπαϊκή επιτροπή παρουσίασε χθες ένα νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Αυτό αναπτύσσεται σε πέντε βασικούς άξονες:

- Ενίσχυση φύλαξης συνόρων.

- Επιτάχυνση διαδικασιών ασύλου.

- Άμεση καταγραφή και ταυτοποίηση (pre-entry screening).

- Δίκαιος μηχανισμός καταμερισμού στα κράτη-μέλη με υπευθυνότητα και αλληλεγγύη.

- Αυξημένες και ταχύτερες επιστροφές».

Και εξήγησε πως «τα κείμενα που παρουσιάστηκαν χθες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων στη διάρκεια των οποίων θα υποστηρίξουμε ενεργά και αποφασιστικά τις θεμελιώδεις θέσεις μας. Για το σκοπό αυτό, έχει ήδη συγκροτηθεί διυπουργική ομάδα εργασίας με συμμετοχή των υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, καθώς και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής., η οποία θα συνεργάζεται στενά με την Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Περνώντας στον τομέα της οικονομίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως «ολοκληρώθηκε, με επιτυχία, η 7η έκθεση αξιολόγησης στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας. Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση, παρά τις κρίσεις, συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις. Συγκεκριμένα υπογραμμίζεται η μεγάλης πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην υλοποίηση σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών, με θετική επίδραση στο επενδυτικό περιβάλλον και το οικονομικό κλίμα. Αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, το πεδίο της επενδυτικής αδειοδότησης, της ενεργειακής πολιτικής και της δημόσιας διοίκησης. Η έκθεση επισημαίνει, επίσης, την επιτυχημένη υλοποίηση από την Κυβέρνηση ενός συνεκτικού πλέγματος μέτρων ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Η επιτυχία αυτή αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών στην ελληνική οικονομία. Και αυτή αποτυπώνεται στη συμπίεση του κόστους δανεισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας στο ιστορικά χαμηλότερο επίπεδο και μάλιστα σε ολόκληρο το φάσμα της καμπύλης των ομολόγων».

Και τόνισε πως «ειδικότερα, στο δεκαετές ομόλογο, το κόστος δανεισμού άγγιξε πάλι το 1%, ενώ σε νέα ιστορικά χαμηλά διαμορφώθηκε το κόστος δανεισμού τόσο για το 5ετές και το 7ετές όσο και για το πιο μακροπρόθεσμο, 15ετές ομόλογο, που εκδόθηκε τον περασμένο Ιανουάριο».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «μια ακόμη απόδειξη ότι παρά τις κρίσεις συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις είναι το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα ‘Ιανός', περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή των Ελλήνων. Το νομοσχέδιο αυτό θεσπίζει τα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές που προκάλεσε ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός». Επιπλέον, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει νέα μέτρα καταπολέμησης των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού. Συγκεκριμένα θεσπίζεται, μεταξύ άλλων, η υπό προϋποθέσεις έκπτωση της διαφημιστικής δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, προσαυξημένη κατά 100% για το φορολογικό έτος 2020 και κατά 60% για το φορολογικό έτος 2021. Οι υπεραποσβέσεις αυτές αναμένεται σύμφωνα με μελέτες να συμβάλουν στην τόνωση της ζήτησης και της καταναλωτικής δαπάνης, που συμπιέστηκε φέτος λόγω της πανδημίας, με θετική επίπτωση στην ιδιωτική κατανάλωση. Κατανάλωση που σημαίνει τζίρος στο λιανεμπόριο και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα αποτρέψει λουκέτα και θα διαφυλάξει θέσεις εργασίας».

Ο κ. Πέτσας είπε ακόμη ότι «στο ίδιο νομοσχέδιο θεσπίζονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τον χώρο της Παιδείας, οι οποίες αφορούν τον τρόπο εκλογής των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού της ειδικής αγωγής. Προβλέπεται συγκεκριμένα οι εκλογές να γίνονται Σάββατο, ώστε να μην χάνονται διδακτικές ώρες. Επιπλέον, οι εκλογικές διαδικασίες δύναται να διεξαχθούν με ηλεκτρονική ψηφοφορία».

Προτού κλείσει την εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στον τομέα του Τουρισμού επισημαίνοντας: «Αφού αντιμετωπίσαμε, με τρόπο που αποτέλεσε πρότυπο, την πρώτη φάση της πανδημίας, ανοίξαμε τις πύλες της χώρας, παίρνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των κατοίκων, των εργαζόμενων και των επισκεπτών μας. Και αυτό, όχι μόνο εκτιμήθηκε από την τουριστική αγορά, αλλά καταγράφηκε και ως ένα επιπλέον συγκριτικό πλεονέκτημα για το 2021. Έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης και του πλεονεκτήματος που αποκτήσαμε συνιστά η υλοποίηση της δέσμευσης της TUI να προτάξει στους τουριστικούς προορισμούς τη χώρα μας. Από το σύνολο των τουριστών που διακίνησε φέτος, το μεγαλύτερο μερίδιο το απέσπασε για πρώτη φορά, η χώρα μας. Μέσω της TUI υπολογίζεται πως περισσότεροι από 1 εκατ. τουρίστες, θα έρθουν στην Ελλάδα, ενώ υπήρξε δέσμευση για περαιτέρω επέκταση της περιόδου, έως το τέλος Νοεμβρίου. Και αυτό το στοιχείο είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα από ένα από τους μεγαλύτερους tour operators στον κόσμο».