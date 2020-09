Κοινωνία

Καρδίτσα: βρέθηκε σορός γυναίκας στο Μουζάκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στην περιοχή. Τι αναφέρουν πληροφορίες της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στο Μουζάκι της Καρδίτσας καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε σορός γυναίκας, περίπου 7- 9 χιλιόμετρα από το σημείο που εξαφανίστηκε η 43χρονη φαρμακοποιός την προηγούμενη εβδομάδα.

Στη γέφυρα της Μαγουλίτσας διεξάγονται πυρετώδεις έρευνες, καθώς εκπαιδευμένος σκύλος εντόπισε ανθρώπινο μέλος κάτω από τόνους λάσπης, που φαίνεται ότι ανήκει σε γυναίκα.

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε στο πλαίσιο των ερευνών για την άτυχη φαρμακοποιό, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν πριν από έξι ημέρες, μετά το φονικό πέρασμα της κακοκαιρίας "Ιανός" από την περιοχή.

Στο σημείο βρίσκονται πυροσβέστες και εθελοντές και προσπαθούν να επιβεβαιώσουν αν πρόκειται για τη σορό της γυναίκας.