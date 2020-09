Αθλητικά

Κορονοϊός: Θετικός ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς

Σε καραντίνα ο Σουηδός άσος της Μίλαν, λίγες μόλις ώρες πριν από την αναμέτρηση για τα προκριματικά του Europa League.

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η Μίλαν, λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με την Μπόντο Γκλιμτ, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Όπως αναφέρουν οι “ροσονέρι”, ο 38χρονος Σουηδός τέθηκε άμεσα σε κατ’ οίκον καραντίνα, ενώ ενημερώθηκαν και οι αρμόδιες υγειονομικές Αρχές της Ιταλίας.

Όπως είναι φυσικό, ο Ιμπραΐμοβιτς δεν θα αγωνιστεί στο αποψινό παιχνίδι, ενώ θα χάσει και το κυριακάτικο ματς πρωταθλήματος με την Κροτόνε.

Ο πολύπειρος άσος είχε ξεκινήσει σε μεγάλα... κέφια τη νέα σεζόν, σκοράροντας τρεις φορές στα πρώτα δύο επίσημα παιχνίδια της ομάδας του.