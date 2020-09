Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: ο Σεπτέμβριος αποδεικνύεται ο φονικότερος μήνας της πανδημίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για το εμβόλιο της γρίπης. Απαιτείται ή όχι τεστ κορονοϊού πριν τον εμβολιασμό; Πώς ξεχωρίζουμε τη γρίπη από τον κορονοϊό;