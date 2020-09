Life

“Καφέ της Χαράς”: το πρώτο επεισόδιο και οι ήρωες του β΄ κύκλου (εικόνες)

Ένας γάμος, μια εγκυμοσύνη, ένα μυστήριο και ένας κρυφός έρωτας στα νέα επεισόδια της θρυλικής σειράς του Χάρη Ρώμα και της Άννας Χατζησοφιά.

Δεν ησυχάζουν ποτέ οι κάτοικοι στο χωριό Κολοκοτρωνίτσι και αυτό αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά στα νέα επεισόδια του «Καφέ της Χαράς» που έκαν πρεμιέρα στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, στις 21:00.

Οι εξελίξεις τρέχουν στο ξεκίνημα της νέας σεζόν του «Καφέ της Χαράς» και η κόντρα ανάμεσα στον Περίανδρο, τη Στέλλα και τη Βάλια βρίσκεται στην κορύφωσή της. Αφορμή η παράσταση - μιούζικαλ με τίτλο «Λουιζιάνα» που ανεβαίνει στο «Καφέ της Χαράς» από τη Στέλλα και όλη την παρέα του καφέ. Ως απάντηση ο Περίανδρος αποφασίζει να ανεβάσει, την ίδια μέρα και ώρα, ένα κλασσικό κωμειδύλλιο, τη «Γκόλφω», με τις φουστανέλες του, τα σιγκούνια του και όλα τα παραδοσιακά. Η κόντρα τους θα κορυφωθεί με αφορμή μια εξαφάνιση! Η Χάιδω εξαφανίζεται ως δια μαγείας και η Στέλλα φοβάται ότι τη σκότωσε ο Πολυμενέας παρασυρμένος από το πάθος του για την Κανέλα. Και ενώ όλο το χωριό ζει σε ρυθμό φιλμ νουάρ, ο Μάνος και η Βάλια θα ζήσουν μια νύχτα έρωτα που θα ανατρέψει τις ζωές τους!

Στο μεταξύ η Σταυρούλα και ο Φατσέας φαίνεται ότι προσπαθούν να ξανασμίξουν. Τι θα γίνει, όμως, όταν αποκαλυφθεί, όχι μόνο η πλαστογραφία του απολυτηρίου του Βαγγέλη, αλλά και οι απάτες που έκανε εκμεταλλευόμενος την θέση της πρώην συζύγου του ως Δημάρχου;

Ενώ, όμως, ο Μάνος είναι έτοιμος να χωρίσει με την Αρετή, εκείνη καθοδηγημένη από τον Περίανδρο, προφασίζεται ότι είναι έγκυος. Έτσι δρομολογείται ο γάμος του νεαρού Πώποτα με τη γιατρίνα του χωριού και η Βάλια απελπισμένη, την βραδιά των αρραβώνων του Μάνου και της Αρετής, θα ζητήσει παρηγοριά στην αγκαλιά του Δημήτριου!

Ο Περίανδρος αρχίζει να έρχεται πιο κοντά με την Στέλλα και αυτό είναι κάτι που τον τρελαίνει… Κι ενώ προσπαθεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά του για τη Στέλλα, τα πράγματα θα μπερδευτούν ακόμη περισσότερο, όταν στο χωριό επιστρέφει η Χαρά! Κακά ξεμπερδέματα μυριζόμαστε!

Τι θα γίνει ανάμεσα στη Βάλια, τον Μάνο και τον πατέρα Δημήτριο;

Θα συνασπιστούν Περίανδρος και Χαρά για να ΜΗΝ είναι τα παιδιά τους μαζί; Μήπως θέλουν να αποφύγουν να γίνουν συμπέθεροι γιατί… οι παλιές αγάπες είναι παντοτινές;

Τα ερωτήματα ζητούν απαντήσεις και η χαρισματική πένα του Χάρη Ρώμα και της Άννας Χατζησοφιά είναι σίγουρο πως θα μας τις δώσουν με τον ευφάνταστο και γεμάτο χιούμορ τρόπο τους που μετατρέπει τόσα χρόνια τώρα την καθημερινότητα των ανθρώπων ενός χωριού σε μαγικές ιστορίες!





Ας δούμε τι συμβαίνει φέτος στη ζωή του κάθε ένα από τους χαρακτήρες του Κολοκοτρωνιτσίου!

ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΠΩΠΟΤΑΣ (ΧΑΡΗΣ ΡΩΜΑΣ)

Ο Περίανδρος βρίσκεται ξανά μπροστά σε μία γυναίκα που δεν μπορεί να διαχειριστεί και την θεωρεί ανήθικη και κακή επιρροή για τους συγχωριανούς του και αυτή δεν είναι άλλη από τη Στέλλα. Μία μεγάλη κόντρα ξεκινάει ανάμεσά τους που θα έχει ολέθριες συνέπειες για όλους. Παραμένει πάντα προσκολλημένος στο δόγμα «Εμπρός – πίσω» και στις παραδόσεις. Είναι σταθερά μισογύνης και ασπάζεται το δόγμα του Νίτσε «Όταν πλησιάζεις γυναίκα κράτα μαστίγιο». Η Στέλλα, εκτός από οργή, θα του ξυπνήσει και άλλα συναισθήματα που νόμιζε ότι έχει ξεχάσει… Η επιστροφή της Χαράς θα τον βάλει μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα, το οποίο θα τον φτάσει μέχρι και να διακινδυνέψει την ίδια του τη ζωή…

ΧΑΡΑ ΧΑΣΚΑ (ΡΕΝΙΑ ΛΟΥΙΖΙΔΟΥ)

Η Χαρά, μετά τη φυγή της από το Κολοκοτρωνίτσι, προσπάθησε να συνεχίσει τη ζωή της με τον σύντροφό της στην Αθήνα. Οι περιπέτειες, όμως, της κόρης Βάλιας στο χωριό και οι δυσκολίες που μαθαίνει από τη Σταυρούλα ότι αντιμετωπίζει, θα την οδηγήσουν σύντομα πίσω στο Κολοκοτρωνίτσι. Η σχέση της με τον Πώποτα είναι για ακόμη μια φορά στην κόψη του ξυραφιού και ακροβατεί ανάμεσα στο μίσος και τον έρωτα.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΑΤΣΕΑΣ (ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ)

Ο Φατσέας είναι πανευτυχής δουλεύοντας στον δήμο στην ανακύκλωση. Για να ολοκληρώσει την ευτυχία του, θέλει να ξανασμίξει με τη Σταυρούλα, αλλά αυτό δεν είναι και πολύ εύκολο… Για να την προσεγγίσει χρησιμοποιεί τον γιο του Μιχαήλ. Σύμμαχός του, όμως, θα γίνει και ο Όθωνας που βλέπει τα καλά στοιχεία του χαρακτήρα του και προσπαθεί να τον βοηθήσει να τα αναδείξει… Ο Φατσέας θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να τα ξαναβρεί με το γυναικάκι του, να ξαναγίνουν οικογένεια και να αφήσει πίσω του το «παύλο» παρελθόν. Όμως εκείνο θα τον κυνηγάει αμείλικτο και πάνω στην κορύφωση της ευτυχίας του τα φαντάσματα θα ζωντανέψουν.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΤΖΟΥΣ ΕΥΕΙΔΗ)

Η Σταυρούλα ζει κι αυτή τη δική της κωμικοτραγωδία. Ως νέα Δήμαρχος έχει όραμα, θέλει μια καινούργια αρχή για τον τόπο και συμπαραστάτες της είναι ο Θόδωρος, ο ‘Οθων - ο καινούργιος γραμματικός του Δημαρχείου - και φυσικά ο γιος της Μιχαλάκης ή Μιχαήλ σύμφωνα με τον θείο του. Όμως ο Φατσέας δεν θα την αφήσει για πολύ ήσυχη κι εκείνη θα βρεθεί μπροστά σε ένα δυνατό δίλημμα…

Οι Πουλόπουλοι (ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΕΜΙΡΗ) και οι Πολυμενείς (ΚΩΣΤΑΣ ΦΛΟΚΑΤΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΦΟΥ) διατηρούν τα βασικά κωμικά χαρακτηριστικά τους. Είναι μόνοι τους πλέον καθώς τα παιδιά τους έχουν μετοικήσει στην Σουηδία, ως θύματα του brain drain. Παρ’ ότι όμως, έχουν ωριμάσει ηλικιακά η καρδιά παραμένει νέα όπως παραμένει και η υπόνοια ότι ο Τάσος και η Κανέλλα διατηρούν πάντα κρυφή σχέση. Η εξαφάνιση της Χάιδως θα θέσει νέα δεδομένα στις σχέσεις τους και θα δημιουργήσει νέους κραδασμούς στο χωριό…

ΠΑΠΑ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΟΥΤΗΣ)

Ο παπά Τριαντάφυλλος είναι πλέον συνταξιούχος και ζει με την αδελφή του καθώς η παπαδιά μετακόμισε στην Ιταλία για να μεγαλώσει το παιδί του Άρη που του άφησε αμανάτι μία ωραία Ιρλανδέζα. Έχει κάποια θέματα υγείας και ο γιατρός του έχει απαγορέψει το ποτό αλλά όλο και ξεφεύγει κανένα καρτούτσο όταν πηγαίνει στο καφενείο ή λίγο ουίσκυ στο μακιάτο όταν συχνάζει στο Καφέ. Είναι πάντα καλόκαρδος και όσο στήριξε την Χαρά άλλο τόσο στηρίζει και την κόρη της.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ)

Ο Διονύσης συνεχίζει να δουλεύει στα κτήματα του Πώποτα ως επιστάτης, αλλά βοηθάει όσο μπορεί και στο Καφέ της Χαράς τον κολλητό του, Μάνο. Επίσης, βοηθάει τον Μάνο στα προβλήματα που αντιμετωπίζει στη σχέση του με την Αρετή… Αυτό που νιώθει, όμως, για την αρραβωνιαστικιά του φίλου του είναι απλή συμπάθεια ή μήπως κρύβεται κάτι πιο δυνατό από πίσω;

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ)

Ο Σταύρακας έχει αναλάβει το καφενείο του Φατσέα από τότε που εκείνος έφυγε από το χωριό, αλλά παράλληλα κάνει και διάφορες «βρωμοδουλειές» για λογαριασμό κάποιου αόρατου «Μεγάλου». Απ’ όταν η Βάλια άνοιξε ξανά το Καφέ της Χαράς, οι δουλειές του έχουν πέσει επικίνδυνα…

Η ΤΑΣΙΑ (ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ)

Η Τασία παραμένει η πιστή οικονόμος του Περίανδρου. Στέκεται πάντα στο πλευρό του κριτικάροντάς τον μεν αλλά στηρίζοντάς τον πάντα, όπως στηρίζει και τον Μάνο. Είναι πάντα η συνείδηση του Περίανδρου, αλλά έχει προχωρήσει περισσότερο από εκείνον καθώς έχει εξοικειωθεί με την τεχνολογία, έχει τάμπλετ, σερφάρει στο ίντερντετ και είναι και στα social media. Πρώτη αυτή – όπως πάντα – θα καταλάβει ότι κάτι αρχίζει να συμβαίνει ανάμεσα στον Περίανδρο και τη Στέλλα και δεν θα ξέρει τι να κάνει… Όταν δε έρθει και η Χαρά, η δουλειά της γίνεται ακόμη πιο δύσκολη…

ΜΑΝΟΣ ΠΩΠΟΤΑΣ (ΠΑΡΙΣ ΣΚΑΡΤΣΟΛΙΑΣ)

Ο Μάνος προσπαθεί να συνδυάσει τη δουλειά του στο Καφέ της Χαράς και τη σχέση του με τον πατέρα του που φέρνει συνέχεια εμπόδια. Ακόμη περισσότερο, έχει να διαχειριστεί τα συναισθήματά του για τη Βάλια και τη σχέση του με την Αρετή, η οποία του ανακοινώνει ότι είναι έγκυος… Και σαν να μη φτάνουν όλα αυτά, η φιλία που ξεκινάει ανάμεσα στη Βάλια και τον Δημήτριο ξυπνά μέσα του το τέρας της ζήλειας…

ΒΑΛΙΑ ΧΑΣΚΑ (ΕΦΗ ΡΑΣΣΙΑ)

Η Βάλια Χάσκα είναι μία δυναμική, συναισθηματική, νέα γυναίκα που δεν αφήνει τίποτε και κανέναν να την εμποδίσουν να πραγματοποιήσει τα όνειρα της. Η συνάντηση και η συνεργασία της με τον Μάνο φέρνει νέες περιπέτειες στη ζωή της, καθώς η παλιά φιλία τους ζωντανεύει και μετατρέπεται σε έναν εμποδισμένο έρωτα. Μαζί με τον Μάνο, συμπαραστάτη θα βρει και στο πρόσωπο του πατέρα Δημήτριου… Η Βάλια θα βρεθεί σε τεράστιο δίλημμα ανάμεσα στους δύο, καθώς και οι δύο είναι ερωτευμένοι μαζί – όπως και η ίδια με αυτούς – αλλά και οι δύο είναι «απαγορευμένοι καρποί»: ο Μάνος γιατί είναι αρραβωνιασμένος με την Αρετή και ο Δημήτριος γιατί είναι παντρεμένος αλλά και παπάς. Μέσα σε όλα αυτά θα έρθει αντιμέτωπη και με δαίμονες του παρελθόντος της, που ήταν και η πραγματική αιτία για να εγκαταλείψει την Αθήνα και να επιστρέψει στο Κολοκοτρωνίτσι…

ΚΑΤΙΝΑ (ΜΑΙΡΗ ΡΑΖΗ)

Η Κατίνα είναι η αδελφή του παπά – Τριαντάφυλλου. Όταν μένει χήρα μετακομίζει στο Κολοκοτρωνίτσι για να προσέχει τον αδελφό της που έχει μείνει μόνος. Είναι πολύ περισσότερο καταπιεστική για τον παπά απ΄ ότι ήταν η νύφη της η παπαδιά και πολύ περισσότερο κουτσομπόλα. Διατηρεί το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων του χωριού.

ΑΡΕΤΗ (ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΡΟΖΑΚΗ)

Η Αρετή είναι μία νέα, ρομαντική κι ευαίσθητη γιατρός, ανιψιά της Χάιδως, και κάνει το αγροτικό της στην περιοχή. Είναι πολύ ερωτευμένη με τον Μάνο και πιστεύει ότι θα παντρευτούν, όχι μόνο γιατί έχουν ανταλλάξει όρκους, αλλά και γιατί ο Περίανδρος έχει δώσει το λόγο του στον πατέρα της. Η έλευση όμως της Βάλιας και η στενή σχέση που αναπτύσσει με τον Μάνο αποτελούν κίνδυνο για τα σχέδιά της. Το γλυκό κι ευαίσθητο κορίτσι θα μεταμορφωθεί σε μια γυναίκα που θα παλέψει λυσσαλέα για να κρατήσει τον άντρα που αγαπάει. Βασική αιτία για την μεταμόρφωσή της η καθοδήγηση του πεθερού της Περίανδρου Πώποτα, που την οδηγεί στα άκρα.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΜΙΤΣΑΚΗΣ)

Ο Δημήτριος είναι ο νέος ιερέας του χωριού. Το μυστήριο που τον περιβάλλει αλλά και η φυσική γοητεία του δημιουργούν αναστάτωση στο γυναικείο ποίμνιο. Έχει σκοτεινό παρελθόν, είναι αντισυμβατικός, οδηγεί μηχανή, και εάν παραστεί ανάγκη παίζει και μουσική στο Καφέ της Χαράς. Γίνεται αμέσως φίλος και συμπαραστάτης της Βάλιας. όμως η σχέση τους παρεξηγείται από τους άλλους, ιδίως από τον Μάνο που ζηλεύει αφόρητα, και τον Περίανδρο που βλέπει το κακό «με δρασκελιές να πλησιάζει». Η σχέση του με την Βάλια είναι στο όριο, η έλξη που υπάρχει ανάμεσα τους είναι έντονη, ο πειρασμός ελλοχεύει και ο Περίανδρος που θέλει να τον διώξει από το χωριό καραδοκεί.

ΟΘΩΝ ΤΖΙΚΑΚΟΛΙΑΣ (ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΚΟΥΤΣΕΛΗΣ)

Ο Όθων Τζικακόλιας είναι ο καινούργιος υπάλληλος του Δημαρχείου. Είναι σεμνός, ευγενικός, γλυκομίλητος, λατρεύει τον Τζων Κητς και την Σταυρούλα σε σημείο που όλοι παρεξηγούν την σχέση τους, και ειδικά ο Θόδωρος που θα κάνει τα πάντα για να τον καταστρέψει. Θα αποδειχθεί απρόσμενος σύμμαχος του Φατσέα στην προσπάθεια του τελευταίου να κερδίσει εκ νέου την Σταυρούλα.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΜΠΡΙΛΗΣ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗΣ)

Ο νέος αστυνόμος του χωριού είναι σαν να έχει βγει από κόμικς και παλιές ελληνικές ταινίες. Νέος, άπειρος, αλλά με ζήλο, θέλει να βαδίζει με το γράμμα του νόμου, να επιβάλλει την τάξη και να λύνει κάθε μυστήριο. Αγαπάει και θαυμάζει τον Περίανδρο που τον αισθάνεται ως πνευματικό του πατέρα, με αποτέλεσμα να γίνει το υποχείριό του στα σκοτεινά του σχέδια εναντίον του νέου Καφέ της Χαράς. Παρ’ ότι συλλαμβάνει για ψύλλου πήδημα όποιον θεωρεί ύποπτο δεν μπορεί να λύσει ούτε τον πιο απλό αστυνομικό γρίφο.

ΦΙΛΙΩ (ΕΥΗ ΚΟΛΙΟΥΛΗ)

Η Φιλιώ είναι η ανταγωνίστρια της Κατίνας. Νεότερη και πιο ενεργητική, έχει το αντίπαλο «πρακτορείο ειδήσεων» και διατηρεί και την ιστοσελίδα Ταγάρι Πρες. Ανύπαντρη, κολάζεται με την παρουσία του νέου παπά τον οποίο και παρακολουθεί. Εκτός όλων των άλλων έχει και καλλιτεχνικό ψώνιο.

Και η ΣΤΕΛΛΑ! (ΖΕΤΑ ΔΟΥΚΑ)

Η Στέλλα εμφανίστηκε ουρανοκατέβατα την βραδιά των εγκαινίων του νέου Καφέ της Χαράς και γίνεται αμέσως κόκκινο πανί για τον Περίανδρο Πώποτα. Η Στέλλα έχει μια ιστορία που καλό είναι να μην μαθευτεί σε ένα τόσο συντηρητικό χωριό όπως το Κολοκοτρωνίτσι. Η Βάλια τη βοηθάει να κρύψουν το παρελθόν της, έτσι λένε ψέματα σε όλους για το ποια είναι η ξανθιά μπαργούμαν και από πού έρχεται. Ο μόνος που ξέρει την αλήθεια είναι ο Δημήτριος. Η Στέλλα δεν φοβάται τίποτε, αλλά και δεν ελπίζει τίποτε. Είναι τρομερά καχύποπτη απέναντι στους άντρες και έχει σοβαρούς λόγους γι’ αυτό. Η μισανδρία της συγκρούεται με τον μισογυνισμό του Πώποτα και δημιουργεί μία εκρηκτική κατάσταση. Ο Περίανδρος θα προσπαθήσει να εξιχνιάσει το μυστήριο που την περιβάλλει και θα συγκρουστεί σε όλα τα επίπεδα μαζί της, αλλά η γοητεία της είναι θανάσιμη παγίδα.

Στο πρώτο επεισόδιο του φετινού κύκλου η Βάλια και ο Μάνος έχουν πανικοβληθεί από την ερωτική έλξη ανάμεσά τους και βρίσκουν χιλιάδες δικαιολογίες για να υποβαθμίσουν τη σημασία του φιλιού που αντάλλαξαν. Tο μιούζικαλ στο Καφέ ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του και ο Περίανδρος είναι κάθετα αντίθετος στο ξενόφερτο θέαμα που ετοιμάζει η ξανθιά εχθρός του. Αποφασίζει να ανεβάσει το πατροπαράδοτο, πλήρες αξιών και μηνυμάτων κωμειδύλλιο «Γκόλφω» με πρωταγωνιστή τον Φατσέα στο ρόλο του Τάσου, αλλά την τελευταία στιγμή θα αναγκαστεί να φορέσει και ο ίδιος την φουστανέλα. Τελικά, θα υποστεί δημόσιο εξευτελισμό από τη Στέλλα που του επιτίθεται και τον ενσωματώνει με το ‘‘έτσι θέλω’’ στην παράστασή της χορεύοντας δίπλα του ερωτικά!

Πρεμιέρα, την Παρασκευή 25/9 στις 21:00

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ:

Χάρης Ρώμας, Ρένια Λουιζίδου, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τζόυς Ευείδη, Πάρης Σκαρτσολιάς, Έφη Ρασσιά, Χριστίνα Τσάφου, Φωτεινή Ντεμίρη, Κώστας Φλωκατούλας, Βασίλης Χαλακατεβάκης, Περικλής Λιανός, Μαίρη Ραζή, Στέλιος Γούτης, Δημήτρης Μαχαίρας, Μαριαλένα Ροζάκη, Απόστολος Καμιτσάκης, Βαγγέλης Δουκουτσέλης, Γιάννης Παπαθανάσης, Αντώνης Καλομοιράκης, Εύη Κολιούλη, Νίκος Τσάκωνας.

οι μικροί: Χρίστος και Κώστας Πιπεριάς – Σινανιώτης

και η Μαρία Κανελλοπούλου

Στο ρόλο της «Στέλλας» η Ζέτα Δούκα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τάκης Μιχαήλ

ΣΕΝΑΡΙΟ: Χάρης Ρώμας – Άννα Χατζησοφιά

EXECUTIVE PRODUCER: Σταύρος Καπελούζος

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

