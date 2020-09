Κοινωνία

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακάλυψε οπλοστάσιο σε σπίτι και στάβλο (εικόνες)

Η έφοδος της ΕΛΑΣ έβγαλε... λαβράκι. Εξόπλιζε ολόκληρο τάγμα με αυτά που είχε...

Κυνηγετικά όπλα και μαχαίρια, περίστροφα, διόπτρες και πλήθος φυσιγγιών κατείχε -μεταξύ άλλων- 63χρονος που συνελήφθη σε περιοχή του Κιλκίς. Τα ευρήματα εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ασφάλειας Κιλκίς στο σπίτι του συλληφθέντα και σε παρακείμενο στάβλο που διατηρεί. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, με την οποία οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. κατά την έρευνα στους παραπάνω χώρους κατασχέθηκαν οκτώ κυνηγετικά όπλα, για τα οποία ο 63χρονος δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια, δύο περίστροφα (από τα οποία το ένα μη λειτουργικό), δύο ξιφολόγχες, τέσσερις κάνες όπλων, τρία κυνηγετικά μαχαίρια, επτά διόπτρες, δύο γεμιστήρες πιστολιού και 1.276 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο μη λειτουργικά όπλα (το πρώτο πολεμικό τυφέκιο και το δεύτερο κυνηγετικό), όπως επίσης δύο ακόμη κυνηγετικά όπλα, για τα οποία διέθετε άδεια αλλά διαπιστώθηκε ότι παραβίασε τους όρους της ασφαλούς τους φύλαξης.