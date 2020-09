Αθλητικά

Αδελφοί Αντετοκούνμπο: Στέλνουν βοήθεια στην πολύπαθη Καρδίτσα

Εκτός από τεράστιοι αθλητές είναι και Άνθρωποι...

Οι αδελφοί Αντετοκούνμπο προχώρησαν σε μία σπουδαία κίνηση, αφού θα συνδράμουν οικονομικά και θα αποστείλουν είδη πρώτης ανάγκης στην πολύπαθη Καρδίτσα από την πρόσφατη κακοκαιρία.

Την είδηση έκανε γνωστή η ομάδα μπάσκετ της Καρδίτσας η οποία ευχαρίστησε δημόσια την οικογένεια Αντετοκούνμπο γι' αυτήν την πρωτοβουλία!

Η ανακοίνωση

«Η οικογένεια Αντετοκούνμπο δίπλα στην Καρδίτσα !!!

Η οικογένεια Αντετοκούνμπο από τη πρώτη στιγμή έδειξε το ενδιαφέρον και την αλληλεγγύη της για την Καρδίτσα στις δύσκολες ημέρες που περνά.

Προσωπικά ο Θανάσης Αντετοκουμπο Μέλος της οικογένειας των διακεκριμένων αθλητών, επικοινώνησε με τον Α.Σ.Καρδίτσας εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους και τη διάθεσή τους να συνδράμουν στην αντιμετώπιση των τεράστιων αναγκών.

Ήδη δρομολογείται η αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης, τα οποία η οικογένεια θα αποστείλει στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρδίτσας, ώστε αυτά να διατεθούν στους πληγέντες συνανθρώπους μας.

Ευχαριστούμε από καρδιάς την οικογένεια Αντετοκούνμπο που αποδεικνύει για μια ακόμη φορά, την ευαισθησία και την αλληλεγγύη της προς όλους όσοι έχουν ανάγκη.»