Μητροπολίτης Καρπενησίου: ποτέ δε ζήτησα από τους πιστούς να μην φοράνε μάσκες (βίντεο)

Διευκρινίσεις από τον Μητροπολίτη Γεώργιο. Τι είπε για τις εικόνες με τους πιστούς να μην φοράνε μάσκες μέσα σε εκκλησία. Παρέμβαση από τον δήμαρχο Καρπενησίου.