Τεχνολογία - Επιστήμη

Πιερρακάκης στον ΑΝΤ1: έρχεται ο προσωπικός αριθμός του πολίτη (βίντεο)

Καταργούνται τα fax στο Δημόσιο. Ηλεκτρονικά θα υπογράφουν πλέον οι πολίτες. Πότε έρχεται το 5G.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», αναφέρθηκε στο προσωπικό αριθμό του πολίτη, ο οποίος όταν έρθει θα αντικαταστήσει μεταξύ άλλων, τον αριθμό ταυτότητας, τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ.

Όπως είπε ο κ. Πιερρακάκης, είναι κάτι που ήδη υπάρχει σχεδόν σε όλα τα κράτη της Ευρώπης, αλλά για να μπει στη ζωή μας ο νέος 12ψηφιος κωδικό που θα μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή, θα χρειαστούν περίπου 2 χρόνια ακόμη.

Ο κ. Πιερρακάκης, τόνισε ότι η διαδικασία εκσυγχρονισμού του Δημοσίου προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς κι έφερε ως παράδειγμα την ηλεκτρονική πύλη Gov.gr, στην οποία έχουν ενσωματωθεί εκατοντάδες υπηρεσίες που κάνουν ευκολότερη τη ζωή του πολίτη και πολεμούν αποτελεσματικά τη γραφειοκρατία.

Όπως τόνισε ο Υπουργός, το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι να καταργηθεί το fax στο Δημόσιο και όλα τα απαραίτητα έγγραφα να διακινούνται ηλεκτρονικά, ενώ και οι πολίτες θα υπογράφουν πλέον ηλεκτρονικά πλέον στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο.

Σε ότι αφορά την είσοδο του 5G στη ζωή μας κι αφού χαρακτήρισε αστείες τις όποιες θεωρίες συνομωσίας, την τοποθέτησε χρονικά στο πρώτο τρίμηνο του 2021. Όπως τόνισε, η μεγαλύτερη χρησιμότητα του δεν θα είναι στην ταχύτητα τις κινητής τηλεφωνίας, αλλά σε νέες εφαρμογές τις οποίες δεν γνωρίζουμε ακόμη, φέρνοντας σαν παράδειγμα την τηλεϊατρική.