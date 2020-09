Κοινωνία

“Έπνιξε” την Ήπειρο η κακοκαιρία (εικόνες)

Τις πληγές από την θεομηνία μετρούν οι κάτοικοι με το πρώτο φως της μέρας

Ισχυρές καταιγίδες χτύπησαν κατά την διάρκεια της νύχτας σχεδόν ολόκληρη την Ήπειρο, με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα στο νομό Ιωαννίνων.

Η καταιγίδα στο λεκανοπέδιο ήταν αναπόφευκτο να συνοδευτεί από πλημμύρες στα χαμηλά σημεία της πόλης, σε αντίθεση με την Λιμνοπούλα έως την Γαριβάλδη που οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια.

Εκτός από τη βροχή, προβλήματα δημιούργησαν και οι ισχυροί άνεμοι, οι προκάλεσαν την πτώση ενός δέντρου που απομακρύνθηκε άμεσα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ενώ συχνό φαινόμενο ήταν και οι αρκετές διακοπές ρεύματος σε πολλά σημεία οι οποίες πλέον αποκαταστάθηκαν.

«Θύμα» των φαινομένων ήταν και τα ορεινά σημεία του Νομού όπου δημιουργήθηκαν αρκετά προβλήματα, κυρίως στο οδικό δίκτυο εξ αιτίας καταπτώσεων που ακολούθησαν.

Για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου στην περιοχή έσπευσαν δέκα μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου όπου κινητοποιήθηκαν προς τα χωριά της Κόνιτσας, των Τζουμέρκων, του Μετσόβου και του Ζαγορίου.

Η κακοκαιρία ωστόσο αναμένεται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της ημέρας γι’ αυτό απαιτείται η απαραίτητη προσοχή.