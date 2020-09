Αθλητικά

Super League: Οι “μάχες” της 3ης αγωνιστικής

Με ποιους αγώνες κάνει πρεμιέρα η 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Αναλυτικά το πρόγραμμα.

Στον… απόηχο των αναμετρήσεων των ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού και ΑΕΚ σε Champions League (οι δυο πρώτοι) και Europa League (η τρίτη), διεξάγεται η 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός μπαίνουν πρώτοι στον... χορό. Το Σάββατο (26/9) οι μεν «ασπρόμαυροι» κοντράρονται με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, οι δε «ερυθρόλευκοι» περιμένουν τον Παναιτωλικό στον Πειραιά. Αμφότεροι θα έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους τους αγώνες-ρεβάνς απέναντι σε Κράσνονταρ και Ομόνοια, αντίστοιχα.

Το «κυρίως πιάτο»... σερβίρεται την Κυριακή (27/9). Ο Άρης, με τον Άκη Μάντζιο πλέον στον πάγκο του, φιλοξενεί στη Θεσσαλονίκη τον –πρωτοεμφανιζόμενο στην εφετινή σεζόν– ΠΑΣ Γιάννινα, ΟΦΗ και Ατρόμητος κοντράρονται στο Ηράκλειο, ενώ η ΑΕΚ περιμένει τη Λαμία στο ΟΑΚΑ, με το βλέμμα στραμμένο και στην αναμέτρηση με τη Βόλφσμπουργκ.

Το βράδυ της Δευτέρας (8/9), η Λάρισα επιστρέφει στο Αλκαζάρ και θέλει να συνδυάσει το γεγονός με θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

18:30 Βόλος – ΠΑΟΚ

20:30 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

16:00 Άρης – ΠΑΣ Γιάννινα

18:00 ΟΦΗ – Ατρόμητος

20:30 ΑΕΚ – Λαμία

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

19:30 Λάρισα – Παναθηναϊκός

Δεν έχει ορισθεί

Αστέρας Τρίπολης – Απόλλων Σμύρνης