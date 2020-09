Κοινωνία

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Ισχυροί άνεμοι πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται.

Mικροπροβλήματα έχουν δημιουργηθεί σε ορισμένες γραμμές στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, λόγω ισχυρών νότιων ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φθάνουν έως τα 8 μποφόρ.



Κλειστές είναι οι γραμμές Νέα Στύρα-Αγία Μαρίνα, Καβάλα-Πρίνος Θάσου, Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα και Ηγουμενίτσα-Λευκίμμη.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατα τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία.