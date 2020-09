Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: η πορεία της πανδημίας θα κρίνει την επιβολή των νέων μέτρων

Ο Υπουργός Υγείας, ευχαρίστησε την συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών για την υπευθυνότητα τους, αλλά δήλωσε ανήσυχος για τις εικόνες συνωστισμού.

Ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενος στο θέμα της επιβολής νέων μέτρων για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού, τόνισε πως έχουν πέσει πολλές προτάσεις στο τραπέζι – όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού – αλλά οι δείκτες της πορείας της πανδημίας είναι αυτοί που θα δρομολογήσουν τις εξελίξεις.

Όσο βελτιώνονται οι δείκτες δεν θα βάζουμε νέα μέτρα ανέφερε χαρακτηριστικά. Αντίθετα όπως ο ίδιος πρόσθεσε όσο βλέπουμε εικόνες που μας ανησυχούν και αποτελούν κίνδυνο για την δημόσια υγεία θα πρέπει μπαίνουν νέα μέτρα στο τραπέζι για να προστατεύει η κοινωνία.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, εξέφρασε την ανησυχία του για τις εικόνες συνωστισμού, «μας απασχολεί και μας στεναχωρεί η εικόνα συμπολιτών που δεν αναλογίζονται τις ευπαθείς ομάδες που κινδυνεύουν άμεσα από τον κορονοϊό».

Ο υπουργός σημείωσε πως «θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όλες τις κοινωνικές ομάδες», ενώ ευχαρίστησε την συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών για την υπευθυνότητα τους.